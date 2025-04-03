川普對等關稅掀血洗賣壓 道瓊早盤崩跌逾1500點

美國總統川普全面祭出關稅衝擊美股，道瓊工業指數3日早盤下殺逾1,500點。路透

隨著美國總統川普 全面祭出關稅 推升全球爆發貿易戰的風險，美國經濟前景雪上加霜，美國股市3日早盤暴跌，道瓊工業指數下殺逾1,500點，史坦普500 指數狂跌近4%，邁向兩年半來最大單日跌幅，市值蒸發約1.7兆美元。

道瓊指數3日早盤重挫1,563.56點或3.7%，報40,661.76點，史坦普500指數跌3.91%至5,449.14點，那斯達克綜合指數下挫4.89%。跨國企業股價3日早盤全面大跌，Nike股價跌掉逾13%，蘋果跌逾9%，輝達和台積電ADR分別跌5.1%及5.6%左右。

白宮2日宣布，5日起對所有國家課徵10%的基礎關稅，對台灣、中國和日本等國家祭出的較高關稅則訂9日生效。由於川普關稅計畫充滿不確定性，史坦普500指數已從歷史高點下跌逾10%，步入修正。

BCA研究公司首席策略師帕皮克（Barko Papic）認為，美股顯然還會繼續下跌，最終可能再跌一成。Candriam投資長佛瑞斯特（Nicolas Forest）則表示，考量到關稅對經濟成長的衝擊，正考慮加碼做空美股。