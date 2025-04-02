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關稅宣布前 美股震盪上揚 道指升逾200點

高盛下修10年期美債殖利率預測：今年底降至4%

編譯湯淑君／綜合外電
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高盛以川普2.0關稅情況變得更嚴重為由，調降對美國10年期公債殖利率2025年終落點預測。路透
高盛以川普2.0關稅情況變得更嚴重為由，調降對美國10年期公債殖利率2025年終落點預測。路透

未等美國總統川普宣布大規模關稅措施，高盛集團策略師團隊2日就發布報告說，關稅情況變得更糟，促使他們修正對美國公債殖利率的預測，如今認為10年期美債殖利率年底前將降至4%。

由柯爾領銜的高盛策略師團隊以關稅情境變得更嚴重為由，調降對美國2年期和10年期公債殖利率的年終落點預測。2年期美債殖利率年終預估水準從原估的3.95%，下調至3.3%；基準的10年期美債殖利率預料12月底可能收在4%的水準，也從原估的4.35%下修。

美國公債殖利率2日大致持穩，2年期美債殖利率降至3.86%，10年期殖利率報4.13%。

高盛團隊所謂的嚴重情境，是有效關稅稅率累計調升15個百分點，那種情況可能助燃通膨，使個人消費支出（PCE）核心物價指數年增率年底躍上3.5%。

不過，高盛預料，美國經濟減速，將迫使聯準會（Fed）從7月起重啟降息循環，並且一連降息三次，每次降1碼（0.25個百分點）。

高盛團隊說：「我們認為，殖利率沿途還有小幅低於上述價位的空間，反映『跌入衰退』與『避開衰退』之間的脆弱平衡。」

美國10年期公債殖利率目前約4.13%，高盛團隊預測第2季將下探3.95%，第3季進一步降至3.90%，到第4季將見到4.0%，然後在2026年呈現攀升走勢，從明年第1季的4.15%，逐季遞增至4.30%、4.40%和4.45%。

殖利率 高盛 關稅

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