關稅宣布前 美股震盪上揚 道指升逾200點

川普已向內閣暗示，馬斯克將在未來幾個月內辭去顧問職務，特斯拉上漲5.33%。路透

隨著華爾街為川普 總統即將推出的關稅 措施做好準備，美股又出現波動，收盤上漲。

史坦普500指數上漲37.9點或0.67%收5670.97點，那斯達克指數上漲151.16點或0.87%收1萬7601.05點。道瓊工業指數上漲235.36點或0.56%收4萬2225.32點。史指早盤一度下跌逾1%。

有消息指出，川普已向內閣暗示，馬斯克將在未來幾個月內辭去顧問職務，特斯拉上漲5.33%。

在此之前，川普「從所有國家開始」實施一系列互惠關稅措施。他於美東時間下午4點在白宮 玫瑰園舉行的活動中，宣布這些徵稅「將立即生效」。

具體細節仍然很少，引發人們對哪些行業將受到最大影響以及經濟是否可能因此放緩的擔憂。根據《彭博》引述知情人士的話，截至1日，美國政府尚未就關稅水準做出決定，並且仍在考慮幾種選擇。

Palmer Square Capital Management投資組合經理人布拉格(Jon Brager)表示：「預計今天將從總統那裡了解到更多消息；但我們也認為，市場將繼續保持緊張，直到我們了解主要交易對手的報復或升級措施或言論。」

不過，財政部長貝森特(Scott Bessent)告訴議員們，2日的關稅將作為「上限」，宣布的關稅將是最高金額，俄克拉荷馬州共和黨眾議員赫恩(Kevin Hern)表示，這將使各國有機會採取措施降低關稅金額。

投資人希望關稅水準低於白宮先前提出的水準。《華盛頓郵報》31日報導，白宮正考慮對美國大部分進口產品徵收約20%的關稅。不過報導指出，顧問警告仍有幾種選擇。

Reflexivity執行長兼聯合創始人史齊拉格伊(Jan Szilagyi)表示：「市場可以應對很多壞消息，它們會拋售，然後最終找到一些一線希望並開始復甦，或讓聯準會透過寬鬆政策提供幫助。」「然而在當前環境下，即使明確知道其中一種情況會發生，也很難分析當前情況的複雜性， 何況我們並不知道。」

由於川普關稅的不確定性引發近期市場波動，股市面臨壓力，史指在過去5周內下跌了5周。不過，有些投資人認為拋售過度。

華頓商學院教授席格表示，今天市場關注的最重要的因素之一是川普總統如何表達其重新談判關稅的意願，「如果能從他的語言、肢體語言或其他官員將如何談論針對對等降低關稅的潛在減免，我認為市場會接受。如果他表現得非常僵硬，而且降幅超過15%，我認為市場不會接受。」

與此同時，川普比預期更嚴格的關稅立場幾乎抵消了他11月勝選後市場所取得的所有漲幅。如果總統繼續堅持這一立場，席格認為市場會繼續拋售，「如果他在關稅問題上採取強硬態度，肯定會看到進一步的下行趨勢。」

奧馳亞下跌2.84%，最高法院作出裁決，支持美國食品和藥物管理局(FDA)擁有禁止受青少年歡迎的調味型電子菸產品權力。

該一致決定推翻了下級法院的裁決；原先裁決認為FDA在審批過程中改變審查要求是任意行為。

菲利普莫里斯國際公司下跌1.21%，英美菸草公司下跌2.09%。

資深策略師傑德洛(Larry Jeddeloh)在最新通訊中寫道：「無論政策制訂者怎麼想，預期都會導致經濟活動放緩。」並且第2季「企業支出和招聘正在凍結」。

傑德洛是《機構策略師》通訊和明尼亞波利斯機構研究公司TIS Group的創始人，他的結論是基於與「採訪上市公司和私人公司管理層的美國股票經理人」的對話得出的。我還認為，美國房市正處於大幅調整的早期階段。 」

曾擔任瑞銀蘇黎世首席投資策略師的傑德洛表示，如果川普政府宣布的關稅達到或超過15%，史指「可能就太高了」， 「如果最高關稅稅率是15%，而且各國能進一步協調，股指將大漲。」

他寫道，華爾街估計史指2025年每股獲利270美元「太高」，「本益比21倍也太高，尤其是一旦通膨並未收斂，而我也認為它不會降溫，除非房市暴跌或金泩其他重大事件。」