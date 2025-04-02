川普名下信託要賣1億多張「川普媒體科技集團」股票
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Axios新聞網站2日報導，「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)2日向證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)提交文件，說明川普總統名下信託將出售價值約23億元的持股。
路透報導，旗下事業包括社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)的「川普媒體科技集團」，2日上午盤前交易下跌7%。
Axios報導，根據「川普媒體科技集團」向證管會提交文件，川普名下信託將賣出「川普媒體科技集團」將近1億1500萬張股票。以1日收盤價每股20.26元計算，川普信託持股價值大約23億元。
報導指出，「真實社群」可能希望從保守派媒體「新聞極限」(Newsmax)的光環效應沾光，「新聞極限」3月31日上市之後，股價兩天內從10元漲至233元。「新聞極限」股價2日上午跌回141元左右。
「川普可撤銷信託」(Donald J. Trump Revocable Trust)持有1億1475萬張「川普媒體科技集團」股票。
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