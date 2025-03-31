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高盛預期Fed將祭「保險式降息」今年共降三次 7月將出手

編譯葉亭均／綜合外電
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高盛集團經濟分析師預期美國聯準會今年將三度降息。路透
高盛集團經濟分析師預期美國聯準會今年將三度降息。路透

高盛經濟學家現在預期，聯準會今年將降息三次，因為美國總統川普的關稅政策衝擊經濟成長，而且可能推升失業率。

Jan Hatzius等經濟學家現在預期，聯準會將在7月、9月和11月降息，而先前的預期是今年兩次降息、2026年再降息一次。高盛在不到一個月的時間內第二度調高關稅預期假設，經濟學家在3月30日的報告中表示，目前預期2025年美國平均關稅稅率將提高15個百分點。

更高的關稅將推高消費者物價。高盛目前預期，2025年底，核心個人消費支出物價指數（PCE）年比上揚3.5%；經濟學家也將2025年第4季國內生產毛額（GDP）年化後季比成長率調降半個百分點，降至1%；2025年底失業率預估則調升0.3個百分點，至4.5%。

高盛經濟學家表示：「關稅引發的經濟下滑風險增加了像是2019年『保險式』降息的可能性，根據我們修正後的經濟預測，現在預料會有這樣的形態結果。」

「雖然聯準會領導層迄今淡化通膨預期的上升，但我們認為它確實提高了降息的門檻，尤其是更加強調失業率可能上升是降息的合理理由。」

降息 關稅 高盛

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