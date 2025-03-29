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台積向川普喊話 美國第3廠拚加速動土

記者尹慧中、陳熙文、國際中心／即時報導
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台積電期盼川普政府出手協助，加快美國第三廠動土速度。圖為台積電在美國亞利桑納的第一座廠。(本報資料照片)
台積電期盼川普政府出手協助，加快美國第三廠動土速度。圖為台積電在美國亞利桑納的第一座廠。(本報資料照片)

台積電高雄廠明日大陣仗舉辦2奈米擴產典禮，與此同時，台積電美國廠也在積極對川普政府喊話，台積電副總經理克里夫蘭表示，亞利桑納州第3廠尚未動土，需要川普政府協助，盡快取得環境許可。

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充4期4個廠，高雄廠區面積則可達5期5個廠以上。業界認為，高雄廠接棒竹科寶山作為後續2奈米擴充基地，相關設備提前半年、已於去年11月進機，至少提前1季展開擴充作業。

台積電董事長魏哲家先前在法說會上指出，高速運算（HPC）加速往小晶片（Chiplet）設計，但不會影響對2奈米採用狀況，且詢問客戶越來越多，目前對2奈米需求比3奈米還高，至於最先進的A16需求也很強，A16對AI（人工智慧）伺服器應用有很強的吸引力，公司積極準備相關產能應對客戶需求。

不只台灣，台積電美國廠的建置腳步也大步前進。台積電副總經理克里夫蘭周五出席華府一場智庫座談，被問及希望美國政府協助處理什麼問題時舉例，亞利桑納第二廠正在興建中，第三廠還沒動土，「我們希望下周開始」，這需要美國政府協助。

這場座談主題為「在川普執政下，打造永續且成功的半導體生態系」，由前立委、現為哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，台積電、聯發科等台灣企業、荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾及日商東京威力科創都派員與會。

克里夫蘭表示，美國是台積電擴張的「理想地點」，台灣仍是「大本營」（home）。川普著重確保美國AI的領導地位，「我們將在鳳凰城生產這些（晶片），支持美國AI領導地位」。

但他坦言，「這不容易」，美國是不一樣的市場，勞工成本很高。川普希望協助台積電加速運作、更快建廠，過去幾個月，雙方有很好的夥伴關係；針對美國結構性問題，「我們（跟商務部）有很好的溝通」。

台積電日前宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電的總投資額達1650億美元，並承諾在美國建造一座研發中心，讓國內不少民眾都擔心，台積電有可能將最先進的技術作嫁給美國。

對此，聯發科技代表威爾森（Patrick Wilson）出席這場座談時指出，他認為，就算台積電到美國投資，美國先進製程占比短時間內也不會有太大的增加，台灣仍可持有最先進的技術，成為最後的贏家。

台積電 川普 AI

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