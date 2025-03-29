通膨升溫為何美債殖利率陡降？3利空來襲或為Fed降息鋪路

聯準會（Fed）偏好的通膨指標比預期熱，但美國公債殖利率28日卻全面陡降，降到至少一周低點，凸顯經濟停滯或急轉直下的恐懼已凌駕通膨隱憂。(路透)

聯準會（Fed）偏好的通膨指標比預期熱，但美國公債殖利率 28日卻全面陡降，降到至少一周低點，凸顯經濟停滯或急轉直下的恐懼已凌駕通膨隱憂，加上川普 2.0「對等關稅 」下周生效，三大利空同時來襲，可能促使市場再度調整對Fed降息的預期。

道瓊市場數據顯示，對Fed利率政策敏感的2年期美國公債殖利率28日（周五）下滑8.9個基點至3.909%，是3月10日來最低，全周跌3.7個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率28日陡降11.6個基點至4.254%，是一周來最低，但周線僅微升0.3個基點。30年期殖利率同步下滑9.6個基點至4.632%，也是一周來最低，全周攀升3.9個基點。

BCA Research策略師唐克爾指出，過去一年來糾纏金融市場的三大疑慮--通膨、經濟成長、關稅--如今全部湧現。

不確定性大增觸動美股28日大跌，資金遁入美國公債市場避風頭。

Solus另類資產管理公司首席策略師葛林豪斯說：「簡單說，投資人對關稅忐忑不安。在展望不明的環境下，大家唯恐發生最糟情況而選擇降低風險，尤其在風險性資產一飛沖天之後。」

三利空同時來襲：通膨、成長、關稅

備受Fed決策官員關注的個人消費支出（PCE）核心物價指數2月攀升0.4%，使年增率達2.8%，分別高於道瓊訪調經濟學家預估的0.3%和2.7%。

駿利亨德森基金經理人席魯克說：「不僅（通膨）走勢意外上揚，核心PCE升幅還是過去24個月來第二大，更凸顯通膨壓力揮之不去...核心通膨率如此頑強不屈，一直高於Fed的目標，顯示市場或許必須重新校準對貨幣政策改弦易轍的預期，可能影響（Fed）調整利率的時機。」

同日，經濟分析局（BEA）發布的報告顯示，美國2月消費者支出月增0.4%，低於經濟學家預估的0.5%。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型28日更顯示美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2.8%，遠不如周三的成長1.8%。

Lazard資產管理公司首席總經策略師阿爾卡利指出，從28日的數據，可預見未來數月經濟走向的大致輪廓：支出比預期弱，伴隨著比預期強的通膨。這將加深美國經濟成長引擎熄火的顧慮，儘管現在斷言「停滯性通膨」將至還言之過早，但萬一4日（下周五）出爐的美國3月非農就業報告和其他「硬」數據也開始呈現這種型態，勢必讓市場警鈴大作。

凡此種種，都發生在川普2.0關稅即將火力全開之時。Plante Moran金融顧問翁分析師貝爾德說，面臨經濟不確定性日增，消費者和企業直覺反應是擱置支出和投資決定，那勢必衝擊經濟成長。

投資銀行ING經濟學家奈特里說：「美國數據只會點燃停滯性通膨疑慮。在川普猛揮關稅大刀和大砍政府支出之際，通膨火熱和消費者支出降溫這兩股趨勢可能愈演愈烈。」

緊盯4月2日對等關稅、4日就業報告

近幾周來，跡象顯示，預定4月2日實施的「對等關稅」打擊面可能不像川普原先威脅的那麼大，稅率也可能沒那麼深。不料，川普本周再度揚言對進口車一律加徵25%關稅，也預定4月2日上路。這些關稅都可能冒著推升通膨、挫傷全球經濟成長的風險。

分析師表示，周五市況凸顯出3月迄今愈來愈明顯的轉變：股票與債券之間的關聯性已轉變成「負相關」。美股年初以來下跌逾3%，美債則延續今年來上漲的走勢。這在在顯示市場此刻的頭號憂慮是經濟成長。

利率交換合約價格顯示，交易員對Fed日後降息的展望已轉變，如今預期年底前可能累計降息71個基點，高於周四收盤時估的61個基點。

SLC管理公司主管穆拉奇說：「關稅可能對通膨產生暫時性的影響，對Fed也許是可控的。但若是就業市場疲弱，Fed勢必會採取行動。」

這正是為什麼，4月4日（周五）公布的3月就業報告特別重要，可能對Fed利率決策產生決定性的影響。