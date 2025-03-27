川普汽車關稅發威 道指跌逾150點

川普26日晚間宣布對「所有非美製造的汽車」徵收25%的關稅，該措施將於4月2日生效，多家汽車製造商股價聞訊下跌。通用汽車下跌7.34%。歐新社

投資人關注川普 總統最新的關稅 相關消息，包括針對外國汽車製造商的新關稅，股市下跌。

道瓊工業指數下跌155.09點或0.37%至4萬2299.7點。史坦普500指數下跌18.89點或0.33%收5693.31點，那斯達克指數下跌94.98點或0.53%收1萬7804.03點。

川普26日晚間宣布對「所有非美製造的汽車」徵收25%的關稅，該措施將於4月2日生效，多家汽車製造商股價聞訊下跌。通用汽車下跌7.34%，福特下跌3.88%。不過，馬斯克的特斯拉 上漲0.39%。部分華爾街分析師認為，考慮到特斯拉在國內生產，該公司是川普汽車關稅的相對受益者。

川普長期以來一直在討論對那些對美國進口產品徵收關稅的國家徵收關稅，並表示，他的報復性關稅將在他整個第二任期內永久實施。

不過，總統本周就即將於4月2日徵收的關稅給出的暗示，還是給投資人帶來一些安慰。他26日表示，關稅將「非常寬鬆」，並願意降低對中國的關稅，以進一步與字節跳動的TikTok達成協議。同時，他利用關稅作為談判策略，威脅如果歐盟和加拿大聯手對抗關稅，美國將對它們徵收「更大幅度」的關稅。

投資人已經開始擔心他的報復性關稅將影響美國整體經濟，而美國經濟目前已顯露出一些疲軟跡象。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師薩馬納(Sameer Samana)表示：「川普貿易政策的實施方式幾乎漫無目的，這或許讓投資人感到不安；政府效率部(DOGE)採取的作法讓人們擔心可能會出現疏漏。問題不在於政策本身，而在於他們執行政策的方式。」

他補充說：「如果未來幾周內建立起貿易和關稅框架，企業和消費者能夠再次做出更明確的決定，那麼這一切都可能只是短期內的休止，我們將開始回到正軌。」

本周主要股指仍維持小幅上漲。史指上漲0.5%，那指上漲0.1%。本周至今為止，道指上漲約0.8%。

美國商銀表示，瑞銀(UBS)的最新監管環境對這家金融巨頭來說是個利多。

分析師瑞亞里(Antonio Reale)將該股評級從中性下修至表現不佳。還將目標價從33瑞士法郎下修至28瑞士法郎，即從約37.32美元降至31.66美元。

他在報告中指出，「雖然書面上看瑞銀仍是個有吸引力的選擇，但新監管框架的不確定性似乎將持續到5月以後，屆時公眾諮詢將開始。」該股下跌3.93%。

在做空機構渾水公司披露其空頭部位並發布質疑該公司的報告後，AppLovin暴跌20.12%。創3月6日以來最糟糕單日走勢；該股自創收盤歷史新高價以來已下跌約40%。

渾水在報告中表示：「Applovin正由其主要平台合作夥伴處收集和構建用戶ID，這似乎嚴重違反了平台的服務條款。」

今年2月，做空機構Fuzzy Panda和Culper Research對Applovin的人工智慧AXON軟體的完整性提出了質疑。

隨著上周史指結束4周跌勢的反彈延續到24日和25日，散戶投資人對股市6個月前景的看好情緒愈發濃厚。

美國個人投資者協會(American Association of Individual Investors)最新每周調查顯示，看漲觀點從21.6%上升至27.4%，而看跌觀點從上周的58.1%下降至52.2%。其餘受訪者對股票持中立態度。

AAII表示，話雖如此，看漲情緒在13周內第11次低於37.5%的歷史平均水平；而看跌情緒在19周內第17次高於平均水平31.0%。

在被問及對聯準會上周將基準貸款利率維持在4.25%至4.5%不變的決定有何看法時，有77.3%的受訪者表示這是正確的舉措；只有11.6%的受訪者表示應該降息，而只有4.2%的受訪者表示應該升息。其餘受訪者則沒有意見或不確定。

阿里巴巴推出「通義千問」(Qwen)系列中的最新人工智慧(AI)模式後，其股價上漲2.56%。