我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

系統問題？白卡持有人獲重複給付 3年浪費稅金43億

對許多民眾來說 證明「有公民身分」要花錢且不便？

川普徵汽車關稅 南韓車出口近5成銷美 急商對策

中央社首爾27日專電
川普總統宣布將對國外銷美汽車徵收25%關稅，汽車出口額高達49.1%依賴美國的南韓產業將受極大衝擊。圖為現代汽車。(美聯社)
川普總統宣布將對國外銷美汽車徵收25%關稅，汽車出口額高達49.1%依賴美國的南韓產業將受極大衝擊。圖為現代汽車。(美聯社)

美國總統川普宣布將對國外銷美汽車徵收25%關稅，汽車出口額高達49.1%依賴美國的南韓產業將受極大衝擊，政府緊急與企業商討對策，預計4月公布。

南韓產業通商資源部今天下午由部長安德根主持緊急會議，與現代、起亞、萬都（HL Mando）、現代Mobis、汽車協會、汽車零組件組合等相關單位商討因應方案。

安德根表示，政府憂心美國的關稅措施可能對南韓汽車產業出口造成嚴重困境，將在與業界及相關部會討論後，於4月發表汽車產業緊急對策。

南韓代理總統韓悳洙今天與6大經濟團體代表開會時，也對美國的汽車關稅措施表達憂心，他指出，美國將在4月2日公布對等關稅等措施，使國際關稅戰爭成為現實，南韓經濟正因此更加惡化。

韓悳洙表示，為了使影響降到最低，南韓政府將與民間合作，透過所有可能的管道與美方溝通，為企業爭取穩定經營及投資環境。

汽車是南韓對美國的第一大出口品項，據統計，南韓去年對美出口汽車規模達347億4400萬美元，占南韓汽車整體出口規模的49.1%，其中現代、起亞去年出口約101萬輛，南韓GM（通用汽車）也有41萬輛在南韓製造後銷往美國。

受惠於韓美自由貿易協定（FTA），南韓汽車在美國平均售價低於其他國家，若加上25%關稅，將相當程度削弱南韓汽車的價格競爭力。南韓IBK企業銀行經濟研究所近期發布報告指出，若美國對汽車課徵25%關稅，南韓汽車對美出口額可能較去年減少18.59%。

川普雖特別強調，若這些汽車在美國生產，將不受影響，但日前才宣布對美國投資210億美元（約新台幣6930億元）的現代汽車集團短期內也難避免負面影響。

現代汽車集團24日在美國白宮宣布這項至2028年的投資計畫，但建廠計畫不可能在短期內完成。韓聯社報導指出，若加上在美國時間26日剛舉行竣工式的現代汽車在美第3生產基地，現代汽車在美國年產量大約能拉到100萬至120萬輛，與在當地銷量相比仍有50萬至70萬輛缺口，銷美必須被課徵高額關稅。

外界也憂心，先前已因獲利下降而於2019年關閉群山工廠的通用汽車，可能因為這次關稅壓力，選擇完全從南韓撤資。

南韓 關稅 川普

上一則

折扣促銷太傷 H&M上季財報遜預期 股價重挫

延伸閱讀

美股早盤／川普汽車關稅引憂 美股早盤開低

美股早盤／川普汽車關稅引憂 美股早盤開低
又是他…川普逐非法移民與群組洩密案 將由同1法官審理

又是他…川普逐非法移民與群組洩密案 將由同1法官審理
加國與歐盟若反制 川普揚言徵收「遠大於」目前的關稅

加國與歐盟若反制 川普揚言徵收「遠大於」目前的關稅
低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權