與Nvidia競爭激烈 AMD再被降等

Jefferies金融集團將超微（AMD）的股票評等調降至持有，因為這家晶片製造商在技術能力方面進一步落後輝達（Nvidia）。 路透

超微（AMD）27日在美股早盤開低走低，一度跌近3%。稍早Jefferies金融集團將AMD的股票評等調降至持有，因為這家晶片製造商在技術能力方面進一步落後輝達 （Nvidia），股價可能持續承壓。

Jefferies分析師柯提斯（Blayne Curtis）的報告說，超微的產品要與競爭對手競爭，還有很長的路要走。之前給予微超股票買入評等的柯提斯指出，輝達的晶片比超微「具有明顯的效能優勢」，而且隨著輝達的產品周期即將到來，應會進一步拉大這項差距。輝達27日早盤也開低，但跌幅不到1%。

彭博資訊報導，Jefferies將超微的目標價從135美元調降至120美元，低於彭博資訊追蹤分析師的平均目標價約145美元。超微股價在27日盤初下跌3.11%，報106.75美元。截至26日收盤，該股已較一年前的最高點回跌近50％；但今年迄今超微股價下跌8.8%，低於輝達15%的跌幅。儘管超微股價下滑，但Jefferies的報告說，華爾街 的估值似乎仍然太高，短期內下滑風險高於上漲可能性。

超微日前對其資料中心業務展望令人失望，顯示該公司正在努力追趕輝達。包括Jefferies在內，今年至少有八家公司調降了超微的股價評等，而滙豐銀行和Melius在內的一些銀行特別提到了與輝達競爭的困難。

根據IDC去年第3季的數據，輝達是AI處理晶片領域的龍頭，約占全球伺服器GPU 出貨量的89%；相形之下，超微的市占率為10.3%，英特爾 僅1.1%。