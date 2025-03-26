川普開徵汽車新關稅 股指中止連三漲 科技股拖累 那指跌逾2%

由於關稅壓力加大，美股收跌，科技股領跌。輝達下跌5.74%。美聯社

由於關稅 壓力加大，美股收跌，科技股領跌。

史坦普500指數下跌64.45點或1.12%收5712.2點；道瓊工業指數下跌132.71點或0.31%收4萬2454.79點。科技股占比較高的那斯達克指數下跌372.84點或2.04%收1萬7899.01點。其中輝達下跌5.74%。

Meta Platforms和亞馬遜等主要科技公司下跌超過2.2%，而Alphabet下跌3.27%。特斯拉下跌5.58%。

白宮表示，川普 總統將在美東時間下午4點的新聞發布會上宣布對汽車進口徵收新的關稅，隨後股市跌至盤中低點。通用汽車和Stellantis均下跌超過3%。

預計下周將公佈一系列額外徵稅措施。川普25日表示，這些關稅可能將「較為寬鬆而非對等」，反映出一種軟化立場，與本周稍早時的報導說法一致，即關稅範圍可能更為狹窄，並且預計特定產業的關稅將被延緩。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「每當總統拋出一條貿易消息時，市場若非歡欣鼓舞，就是萎靡不振。」「由於總統計劃宣布對汽車徵收額外關稅，防禦性和避險的消費必需品和公用事業類股再次成為主角。這種輪轉可能至少持續到4月2日對等關稅生效，如果總統不斷調整關稅，可能持續更長時間。」

近期，對貿易保護主義政策影響的擔憂給股市帶來了壓力。史指本月稍早進入修正區域，較2月創下的歷史高點下跌逾10%。

華爾街剛結束連漲行情，史指截至25日連漲3個交易日。

瑞銀在最新的報告中分享了投資人應該青睞美國人工智慧(AI )公司而非中國AI公司的3個充分理由。

瑞銀全球財富管理投資長海菲爾(Mark Haefele)寫道：「AI投資人的緊張情緒仍然存在，主要集中在擔心中國AI開發商及其低成本模式可能以更高的沉沒投資成本取代美國競爭對手。」「雖然美國和中國在AI領域都取得了重大進展，但企業資訊長認為，有充分的理由青睞美國AI公司而不是中國AI公司，尤其是在短期內。」

他表示，美國公司的巨額資本支出應該會帶來更大的競爭優勢，「美國的資本支出強度較高，即資本支出除以收入，到2025年將達到20%；而中國為11.7%。這個差異凸顯出美國致力於保持技術優勢，即使這可能導致短期內折舊相關費用增加。」

同時，美國AI公司在研發上的支出增加意味著更有能力發現「下一個大事件」。最後，海菲爾強調，美國企業在更高的貨幣化潛力方面具有「明顯優勢」，這意味著它們更有機會創造收入和利潤。

德意志銀行首席全球策略師查達(Bankim Chadha)表示，即使宏觀經濟存在不確定性，但美股仍可能在2025年反彈並創下新高。

查達表示：「經濟衰退期間股市表現最強勁的一點是，它們會在中途觸底。因此，如果按照第2季和第3季看到溫和衰退的例子，那麼投資人應該現在和第2季拋售股票。」「兩者之間應該有一個底部，所以我們假設它是6月1日。然後，劇本就會告訴你，股市將收回所有損失，甚至更多。」

該策略師對史指的年底目標價為7000點。

巴克萊表示，川普總統是否確實會像他最近暗示的那樣放寬關稅政策尚不確定，但有一點是肯定的，那就是平均關稅稅率正在上升。

該公司策略師麥克萊恩寫道：「我們認為發展的方向很明確：平均關稅稅率正在上升，可能達到二戰以來的最高水平。」「2024年底，美國加權平均關稅稅率為2.5%。在川普實施關稅至今之後，平均關稅稅率已增加3倍多，達到8%以上。」「估計一旦關稅政策全面實施，這個數字可能會高達15%。」

投資人對為AI應用提供數據中心設備的公司信心減弱，其中曾經高歌猛進的Vertiv Holdings領跌，下跌10.88%，創去年7月以來最大單日跌幅。

TD Cowen在最新報告中警告，經過檢查，「改採高密度的大規模重新設計將導致數據中心設備採購趨緩，這對該公司今年上半年訂單而言是個負面影響。」