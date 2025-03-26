我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擴大出口管制黑名單新增大量中企 台灣1公司入列

紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

關稅風險加上DOGE大砍支出 全美44州閃現衰退警訊

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國有44州失業率增長，閃現衰退警訊。(路透)
美國有44州失業率增長，閃現衰退警訊。(路透)

川普政府的政策可能壓抑經濟成長之際，美國有44州失業率增長情形，閃現衰退警訊。

Business Insider報導，羅森伯格研究公司近期報告指出，今年1月和這波經濟周期的最低點相比，全美50州中的44州的失業率都增加至少0.5個百分點，跨越觸發經濟衰退預測指標「薩姆法則」的門檻。

羅森伯格研究公司創辦人兼總裁羅森伯格（David Rosenberg）對此表示：「目前的失業率的增長幅度，意味著經濟衰退的壓力已廣布至地區層級。」

「薩姆法則」是一項預測經濟衰退的指標，定義如下：當失業率的3個月移動平均值，比過去12個月的最低點，提高0.5個百分點以上，就代表經濟衰退通常隨之而來。

羅森伯格警告，關稅推升物價，加上勞動市場放緩，可能為民眾收入帶來「嚴重擠壓」，並減少消費支出。他並強調，川普刪減公共支出、執行聯邦政府瘦身，乃是對前幾年的經濟刺激措施，大加改弦易轍。

美國全國失業率自2022年1月起，介於3.4%-4.2%之間，上月則升至4.1%。Business Insider分析顯示，在截至今年1月的一年期間，除了七個州之外，其餘各州失業率都上升，還有兩個州的失業率大致持平。

自2022年年初以來，其中28個州的失業率較低點增加超過0.5個百分點，如羅德島州的失業率，自2023年6月的2.6%，上升至今年1月的4.6%；同樣，加州1月的失業率也自2022年8月的3.8%，躍升至5.4%。

川普 加州 聯邦政府

上一則

川普家族支持的加密幣計畫將推穩定幣 利益衝突憂慮升高

延伸閱讀

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」
川普稱4月2日關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期

川普稱4月2日關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期
不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普

不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普
上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由