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紐約銅價創新高 憂川普祭關稅 WTI原油小跌金價續強

編譯葉亭均／綜合外電
紐約商品交易所（Comex）銅期貨攀升至紀錄新高。（美聯社）
紐約商品交易所（Comex）銅期貨攀升至紀錄新高。（美聯社）

國際油價周二（25日）漲跌互見，西德州中級原油（WTI）小跌，俄羅斯和烏克蘭之間的海上和能源停火抵銷美國威脅對購買委內瑞拉石油的國家徵收關稅而導致全球供應收緊的擔憂； 金價收漲，關稅帶來的不確定因素推升了市場避險需求；紐約銅價再創歷史新高，因投資者猜測美國對銅進口加徵關稅的可能性。

油價呈現小漲小跌

布蘭特原油5月期貨收高2美分，漲幅0.03%，結算價報每桶73.02美元；WTI原油5月期貨下跌11美分，跌幅 0.16%，結算價報69美元。

美國周二與烏克蘭和俄羅斯達成協議，俄烏同意在黑海停火並暫停對能源設施的襲擊，華盛頓還承諾推動解除對莫斯科的一些金融制裁

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「如果俄烏停火，可能會為減少對俄羅斯石油的制裁打開大門。」

另外，四位消息人士告訴路透，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能按照既定計畫，在5月連續第二個月提高石油產量。

金價維持在高檔

現貨黃金25日收盤上漲0.3%，報每英兩3,020.09美元，距離上周創下的歷史高點大約40美元。美國黃金期貨收高0.3%，結算價報3,025.90美元。

CPM Group執行合夥人Jeffrey Christian表示：「投資人對世界情勢感到擔憂，尤其是美國的政策，因此他們買入黃金作為替代資產，因為他們擔心美國政府可能會讓世界陷入全球性衰退。」

今年以來金價已上漲超過15%，並於3月20日創下3,057.21美元的紀錄高價。

現貨白銀上漲1.9%，至每英兩33.61美元；白金上漲0.5%，至978.15美元；鈀金上漲0.4%，至955.0美元。

紐約銅價再創新高

紐約商品交易所（Comex）期銅攀升至紀錄新高，交易人士消化美國總統川普對銅這一工業金屬加徵高額進口關稅的可能性。

Comex期銅一度漲至每磅5.2255美元，超過5月20日創下的前紀錄5.199美元。紐約近月合約今年已上漲約29%。

另外，商品交易商嘉能可傳出因熔爐出現問題，已暫停其智利Altonorte冶煉廠的銅發貨。

Mercuria金屬交易主管Kostas Bintas預期約有50萬噸銅正運往美國，這將使全球其他市場的銅供應岌岌可危。他預期隨著短缺的加劇，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格可能會躍升至突破每噸12,000美元。

截至倫敦市場收盤，LME期銅上漲1.6%，報每噸10,112美元，為近六個月高點。

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