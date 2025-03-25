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擺脫悲觀消費者信心數據 延續前日漲勢 美股收盤微揚

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擺脫悲觀消費者信心數據 延續前日漲勢 美股收盤微揚

財經組編輯張大仁／即時報導
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史坦普500指數收盤小漲，投資人延續前一交易日的漲勢，主要受到美國關稅範圍將縮小所激發。美聯社
史坦普500指數收盤小漲，投資人延續前一交易日的漲勢，主要受到美國關稅範圍將縮小所激發。美聯社

史坦普500指數收盤小漲，投資人延續前一交易日的漲勢，主要受到美國關稅範圍將縮小所激發。

史指上漲9.08點或0.16%收5776.65點，那斯達克指數上漲83.26點或0.46%收1萬8271.86點。道瓊工業指數上漲4.18點或0.01%收4萬2587.5點。

投資人基本上忽略了3月消費者信心數據；該數據反映出美國消費者對收入、商業和就業狀況的短期前景大幅下降。

經濟諮商會上月信心指數跌至92.9，低於《道瓊》預測的93.5。未來預期指數降至65.2，為12年來最低水平，遠低於被認為是未來經濟衰退訊號的80水平。

eToro美國投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)表示：「隨著經濟擔憂和經濟政策不確定性產生影響，投資人、消費者和企業的信心持續減弱。」「在關稅和宏觀方面出現更多確定性之前，情緒和信心仍然很脆弱。」

他指出，本周的國內生產毛額和聯準會優先考慮的通膨指標個人消費支出(PCE)報告以及下周的就業報告，可能會進一步明確經濟狀況。

最近，華爾街一直對通膨可能上升和經濟成長放緩感到緊張，因為華爾街正在等待川普總統於4月2日實施的對等關稅。24日消息指出，白宮可能會縮小生效的關稅範圍，這讓投資人稍微鬆了一口氣。

川普隨後對媒體表示，他「可能會給予許多國家關稅減免」。並補充說，針對製藥和汽車等特定行業的關稅仍將在「不久的將來」推出。

這個消息推動24日股市大漲，道指飆升逾600點，成為過去幾周動盪時期中表現強勁的一天。3月初，史指一度收在修正區域。

能源產業本月至今上漲3.2%，是3月唯一上漲的類股。

其中表現優異的股票是EQT和Expand Energy，本月分別上漲13%和11%左右。

能源類股25日上漲0.51%。

麥考密克(McCormick)最出名的產品可能是廚房櫥櫃裡的香料瓶，但該公司也與大型食品製造商合作。該公司在財報電話會議上告訴投資人表，客戶已加強產品配方調整，以擺脫食用色素。

廢除人工色素是衛生與公共服務部部長甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的一個主要目標，這個目標正在日益強化。西維吉尼亞州24日頒布一項全州禁令，禁止該州出售的食品和藥品中使用7種人工色素和2種防腐劑，這是同類禁令中最為全面的禁令之一。《紐約時報》報導，至少有20州正在考慮實施類似的限制措施。

執行長福利說，「不僅是色素，還有鈉。」「我們也在努力研究那些肯定是積極的趨勢，例如補水性、功能性食品、高蛋白。我們的客戶群都在進行配方調整，同時也在推出很多新產品。」

在發布財報後，McCormick股價基本持平。今年至今股價上漲5.73%。

在25日的交易中，公用事業股給史指帶來壓力。

該類股下跌1.55%，在11個類股中表現最差。史指在此同時基本持平。

Vistra和Public Service Enterprise Group領跌該類股，兩檔股票均下跌超過2.2%。該產業所有股票均出現下跌。

凱雷集團聯合創始人兼聯席主席魯賓斯坦表示，如果川普總統的關稅措施大規模實施，可能會減緩經濟成長並加劇通膨壓力。

他表示：「作為一種談判技巧，關稅在引起全世界人們的關注方面做得相當不錯，也引起了商界人士的關注。」「但無論全面實施這些關稅，還是在世界各地徵收各種關稅，這可能會更加複雜，而且可能會產生一些通膨影響。」

不過，他並不認為關稅會導致美國經濟陷入衰退。

乘車共享公司Lyft上漲2.21%；市場消息指出，對沖基金Engine Capital Management已提名該公司董事會候選人。《彭博》也報導了這項消息。

關稅 川普 西維吉尼亞州

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