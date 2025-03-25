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美元上漲 美國景氣改善加上關稅有轉圜希望

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓走升反映美債殖利率上升之勢。路透
美元兌日圓走升反映美債殖利率上升之勢。路透

美元兌歐元和日圓周一升至數周最高，美國3月企業景氣有所改善，美國總統川普也暗示對即將公布的關稅採取靈活態度。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至104.262。

標普全球追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數(PMI)從2月的51.6升至3月的53.5。服務業是綜合PMI上升的主要原因，部分歸因於氣溫轉暖。製造業在連續兩個月成長後又滑入萎縮區間。

ForexLive 首席匯市分析師Adam Button說：「總體而言，服務業是美國經濟中更為重要的組成部分，因此我認為這是一個好消息。」

美元兌日圓上漲，《華爾街日報》和彭博新聞報導，川普很可能在4月2日實施對等關稅時排除針對特定產業的關稅。

美元兌日圓在紐約尾盤升值0.9%，報150.76日圓 。美元兌日圓走勢追隨美債殖利率上升的趨勢，美國10年期公債殖利率周一上漲8.3個基點，至4.335%。

歐元兌美元貶值0.1%，至1.0804美元，稍早觸及1.078美元的3月7日以來最低。

調查顯示，歐元區3月企業活動成長速度為七個月來最快，受助於製造業長期低迷有所緩解，不過服務業成長放緩。

殖利率 關稅 川普

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