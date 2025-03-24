傳對等關稅範圍縮小 經濟可免衰退 道指大漲近600點

受樂觀情緒推動，股市大漲，因市場認為川普總統可能不會實施全面加徵的關稅計畫，因此美國可以避免長期貿易戰導致的經濟放緩。路透

受樂觀情緒推動，股市大漲，因市場認為川普 總統可能不會實施全面加徵的關稅 計畫，因此美國可以避免長期貿易戰導致的經濟放緩。

道瓊工業指數收盤上漲597.97點或1.42%至4萬2583.32點。史坦普500指數上漲100.01點或1.76%收5767.57點；科技股占比較高的那斯達克指數上漲404.54點或2.27%收1萬8188.59點。

已連續9周下跌的特斯拉 上漲11.93%，延續了21日的漲勢。Meta Platforms和Nvidia均上漲超過3.1%。

在川普4月2日開始徵收對等關稅之前，投資人仍然對通膨和經濟衰退的潛在上升感到不安。但據《彭博》和《華爾街日報》報導，關稅範圍可能會進一步縮小，且針對特定產業的關稅預計將被順延，這提振了市場人氣。

川普下午表示，他可能會給予「許多國家」對等關稅減免。他在內閣會議後也向媒體表示，對製藥和汽車等行業徵稅仍將在「不久的將來」實施，這實際上證實了這些關稅不會在4月初推出的措施中。

安聯投資管理公司資深投資策略師里普利表示：「隨著針對對等關稅的擔憂有所減弱，市場狀況正在大幅改善。從風險角度來看，升級或報復一直是一個令人擔憂的問題，但如果政府在關稅實施方面採取更有針對性和戰術性的戰略，爆發全面貿易戰的風險就會降低。」「如果對等關稅措施能夠以更溫和的形式推出，這將有望促進美國的經濟成長。」

最近幾周，消費者信心數據的疲軟加劇了人們對經濟衰退的擔憂。股市從2月底開始迅速下跌，史指一度跌入修正區。

川普21日告訴記者，他的對等關稅計畫可能會有「彈性」，這有助於推動主要股指當日上漲，並導致史指避免連續第5周下跌。

奧克洛公司(Oklo)宣布美國核子管理委員會(NRC)將於本月稍後開始評估其許可申請是否準備好進行全面審查後，該公司上漲13.81%。

該公司正尋求在愛達荷國家實驗室建造和運作其首個先進微反應器的許可。該公司表示，準備情況審查將使NRC工作人員在提交完整申請之前熟悉Oklo的資料。

執行長德維特(Jacob DeWitte)在聲明中表示：「我們在獲得下一代核子技術商業許可方面繼續取得進展。」

Oklo得到OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)的支持；他是這家核能新創公司的董事會成員。

非必需消費品類股是2025年表現最差的類股，但24日領漲史指，創2023年11月以來最佳單日表現。

SPDR非必需消費品基金(XLY)上漲3.75%，創2023年11月14日上漲3.37%以來的最佳單日表現。話雖如此，該類股在連續4周下跌後，上周勉強上漲，目前交易價格較12月中旬的52周高點下跌約15%。今年以來仍下降超過9%。

特斯拉是該領域漲幅最大的股票。該電動車股票上漲11.93%，創2024年11月上漲14.75%以來最佳單日漲幅。然而，該股也剛結束史上最長的連續下跌趨勢，已連續下跌9周。

Deckers Outdoor、Ralph Lauren、Darden和Royal Caribbean也都上漲4.3%以上。

在古根漢提升評級後，Pinterest上漲5%。

分析師莫里斯(Michael Morris)將Pinterest的評級從中性調升至買入，指稱該圖片分享平台的近期回跌是一個買入機會。該股本月下跌逾8%，但今年以來仍上漲逾17%。

莫里斯寫道：「我們認為，最近的股價回跌為投資Pinterest仍處於早期階段的全球用戶、貨幣化和獲利成長機會創造了有吸引力的機會。」「預計在進一步的數量成長和人工智慧支持的廣告效果提升的推動下，2025-27年用戶群的貨幣化將以高於市場的速度增加。」

他表示：「雖然我們承認宏觀經濟驅動的廣告市場擔憂可能會持續存在，但Pinterest的定位比品牌曝光度更高的企業更有利，因為Pinterest三分之二以上的收入來自追求效果的廣告商。」

該分析師的目標價從39美元調升至40美元，較21日收盤價上漲超過23%。