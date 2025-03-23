川普衰退將至 許多人仍陷在前次衰退中

許多人還沒從前波衰退中復甦，川普引發的新一波衰退將至。（路透）

美國經濟衰退的可能性可能逐漸上升，但這並不意味著深度經濟衰退已成定局。

然而，這並沒有阻止市場動盪以及消費者和企業信心出現動搖，特別是在川普 總統表示不排除可能性之後，或者內閣成員表示「排毒期」即將到來；而政府的全面政策，包括高額關稅 、大規模驅逐出境和大幅削減聯邦就業和支出是「值得的」，即使會引發經濟衰退。

然而，研究顯示，經濟衰退會對個人、企業和社區帶來極為負面的影響；這種影響不僅是長期的，而且在某些情況下是無法逆轉的。

德州 基督教大學經濟學教授哈維表示：「經濟衰退帶來什麼？失業、收入下降、債務違約、酗酒、吸毒、心理問題增加。」

根據國際貨幣基金(IMF)的數據，雖然沒有兩次經濟衰退是完全相同，但它們確實有些共同點：通常持續約一年；經濟產出、消費和貿易活動下降；失業率猛增；房屋和股權價值受到侵蝕；金融市場陷入動盪；由於需求減少，通膨放緩。

經濟政策研究所資深經濟學家古爾德表示，雖然這種衰退的影響可能有很大差異，但一般來說，低收入者受到的打擊最為嚴重，現有的差距只會進一步擴大。

她說：「不成比例的是，在糟糕的勞動市場中，那些史上最弱勢的工人往往遭受更多打擊，失業率也更高。」「首當其衝的是年輕人，他們也會在經濟低迷時期受到傷害，往往最後被雇用，最先被解雇。」

結果很糟，壽命縮短

密切研究這些後果的健康經濟學家和經濟人口統計學家施萬特(Hannes Schwandt)表示，經濟衰退期間，對剛進入勞動市場的人們、包括應屆畢業生和中年工人而言，這種影響可能尤其具有破壞性且持續時間較長。

根據他的研究，在1981-1982年的經濟衰退期間，當時進入勞動市場的人不僅在短期內經歷了工資下降，有色人種工人的影響更嚴重，而且在隨後幾十年裡，他們還承受更差的經濟、社會和健康狀況。

他說，除了長期收入較低之外，「還會出現結婚率較低、離婚率較高、配偶收入較低」以及子女數量較少的情況；「然後在30多歲到近40歲時，健康影響開始出現，殘疾率上升，然後甚至死亡率上升。」「這些族群的壽命較短。」

施萬特表示，雖然有人認為商業周期波動和衰退會為某些人或經濟結果帶來一線希望，但這些事件卻是以其他人的痛苦和艱辛為代價，「就這些暫時波動的成本而言，某些族群受到的打擊的確更為持久。」

古爾德表示，經濟衰退已被證明會在往後多年內阻礙工人的收入潛力，「假設你畢業時正值經濟衰退，你找不到你所學專業的工作，而且背負著沉重的大學債務。」「這可能會對職涯造成很大的損害，使你無法走上正軌並開始起步。」

失去安全網

經濟大衰退非常嚴重，金融危機非常嚴重，經濟花了好幾年才完全復甦。

古爾德說，人們很難回到正軌，「我認為我們從中認識到緊縮政策是阻礙經濟復甦的真正原因。」「疫情期間的復甦並不是我們所預期的，這也是我們能夠如此迅速地反彈的原因。」

她表示，聯邦政府正在制訂和提議的削減裁員措施，最終可能會削弱那些旨在幫助有需要的人的計畫，「這麼多人都是月光族，而政府卻在考慮削減社會保障，這尤其令人擔憂。」「如果你被要求有一份工作作為領取福利的資格，而無論你做什麼都找不到工作，而且失業率上升並不是你的錯，那麼找一份工作來獲得這些福利就是不可能的。」

德州基督教大學經濟學家哈維表示，為此，川普政府目前採取的緊縮政策可能會給當前的經濟健康狀況以及情況惡化後的復甦能力帶來麻煩，「每個人都在關注貿易、關稅；但對我來說，更可怕的是削減所有政府開支。」「這幾乎就像中世紀的一種拔罐放血療法：需要忍受痛苦才能最終獲得某種積極的結果。」「但這顯然不是事實：苦難只會帶來苦難。」