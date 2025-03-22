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小米汽車每輛虧逾4萬人民幣？中媒：是每輛賺逾4萬

記者林茂仁／即時報導
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中媒指小米汽車每輛賺人民幣4.4萬元。圖為小米電動車SU7。(中新社)
中媒指小米汽車每輛賺人民幣4.4萬元。圖為小米電動車SU7。(中新社)

小米日前公布2024年財報資料顯示，2024年一共銷售13萬6,854輛汽車，營收人民幣328億元，虧損人民幣62億元，換算下來平均每賣一輛車虧損人民幣4.5萬元（約6210美元）。不過，中媒算了另一套帳，若從毛利率來算的話，其實小米每輛車賺人民幣4.4萬元（約6071美元）。

新浪財報導，小米財報資料一出來，很多不明真相的網友就開始吐槽，說既然小米董事長雷軍造車虧錢，那還造什麼車，一輛車虧人民幣4.5萬元，是做慈善的……不如別造了，給每人發4.5萬算了。有些人懷疑這個資料造假，還有人則認為不過是玩文字遊戲……當然，也有人是在期待，雷軍到底什麼時候能在汽車業務上獲利。

報導指，新成立的車企在汽車前期研發投資大太，動不動就是幾百億的投入，所以會按照財務規則進行成本分攤，不管你一年交付了多少輛車，反正要分攤的成本就是這麼高，當你交付的車少了，每台車分攤成本高，當然就虧本，例如投資100億元，若只賣出100輛車，每輛車分攤成本1億元，當然虧錢，但若交付的車高達100萬輛，分攤下來每輛車只要1萬元，要獲利就很容易了。

造車新勢力賺不賺錢，主要還是要看毛利率，汽車的毛利，指的是汽車減去與生產直接相關的成本（如原材料、人工、製造費用等）所剩餘的利潤。資料顯示，小米汽車第2季毛利率15.4%，第3季毛利率17.1%，第4季毛利率20.4%，全年毛利率18.5%。

小米2024年全年交付13萬6,854輛汽車，營收人民幣328億元，均價人民幣24萬左右，毛利率是18.5%，算下來每輛車的毛利潤高達人民幣4.4萬元，這個才是小米汽車每賣一輛車賺到的錢，一旦小米汽車的銷售量達到一定規模後，每輛車分攤到的前期投資成本就變小，屆時賺到的錢就會很驚人，這就是為何小米汽車今年目標銷售量要衝高兩倍以上到30萬輛的重要原因。

對比之下，理想汽車2024年的毛利率是20.3%，零跑是8.4%，小鵬是9.9%，蔚來是14.3%，而特斯拉的毛利率是17.9%。這樣一對比，大家就知道小米汽車其實是賺錢的，只是前期投資太大，平均分攤高，所以表面上看起來虧損，實際上要賺錢是指日可待。

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