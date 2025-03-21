川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。

史指收盤上漲4.67點或0.08%收5667.56點。那斯達克指數上漲92.43點或0.52%收1萬7784.05點，道瓊工業指數上漲32.03點或0.08%收4萬1985.35點。

史指本周上漲0.5%，避免連續第5周下跌。那指本周上漲0.2%，道指上漲1.2%。

21日是「四巫日」：股票選擇權、指數期貨、指數選擇權和個股期貨到期之日。高盛 估計，超過4.7兆美元的名目選擇權部位將到期。

在美國總統川普 表示關稅 方面將採取一定的「彈性」後，市場波動較大，主要股指從低點回升。但他堅稱，4月2日最後期限實施的關稅將是對等的，所有對美國商品徵收關稅的國家都將被徵收。

簡化資產管理公司首席策略師格林表示，川普的關稅最後期限即將到來，「越來越多公司表示，它們的規劃、資本支出和招聘決策存在混亂和不確定性；當它們暫停時，就意味著正在放慢腳步。」「市場確實存在這種現象。」

兩大經濟領頭羊下滑。聯邦快遞因「美國工業經濟疲軟和不確定性」下修獲利預期，股價下跌6.45%。鞋服巨頭Nike表示，受關稅和消費者信心下降影響，本季銷售額將不如分析師預期，該公司股價下跌5.46%。

自2月底以來的拋售期間，史指一度跌入修正區域，目前已較歷史高點下跌近8%，低於10%的修正門檻。本月史指曾試圖上漲，但後續走勢並不強勁。

Verdence Capital Advisors投資長霍尼曼(Megan Horneman)表示，在川普總統4月2日規定的關稅豁免期限過後，股市仍可能面臨更大壓力。

她表示：「從經濟角度來看，目前有太多未知數，即使在4月2日之後有一些明朗的訊息，也不知道這會對經濟產生什麼樣的影響。」「從通膨的角度來看，也不知道這是否會對通膨造成一次性打擊，或者是否會繼續看到這種情況來回反覆，從而對通膨產生更大的影響。」

她還指出，獲利評級下修是未來市場面臨的一個主要風險，並表示「這將是接下來真正開始回暖的事情。」然而，雖然她認為2025年總體上將是股市動盪的一年，但預計此後幾年股市環境將更加有利。

霍尼曼補充說：「我們對長期前景仍持樂觀態度。」「我們認為川普政府會把所有這些政策都提前到他上任後的頭幾個月，以便他能夠清理這些文件，為延長《減稅與就業法案》做好準備。這將是今年下半年的下一場戰鬥。」

巴克萊表示，在關稅問題明朗之前，股價不太可能出現真正的上漲，關稅問題可能在4月2日正式顯現，屆時多項關稅預計將生效。

歐洲股票策略主管考烏(Emmanuel Cau)在報告中寫道：「股市已從超賣水平反彈，但關稅憂慮可能會在4月2日之前限制上行空間。」

他補充說：「川普將4月2日的關稅截止日期稱為『解放日』，很難忽視下行風險，尤其是如果出現25%的全面關稅這種最壞情況。」