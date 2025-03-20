我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

OECD：利息支出攀高 去年全球債務衝破100兆美元

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OECD指出，全球債務已衝破100兆美元。 美聯社
OECD指出，全球債務已衝破100兆美元。 美聯社

經濟合作發展組織（OECD）20日表示，去年未償還的公債與公司債規模已突破100兆美元；利息成本攀升使借款人面臨艱難選擇，必須優先投資具生產力的項目。

儘管各國央行目前正在降息，但借貸成本仍遠高於2022年升息周期啟動前的水準，因此低利債務持續為高成本債務所取代，未來利息成本恐進一步攀升。

當前正值各國政府面臨高額支出。德國國會本周已批准大規模基礎建設計畫，並支持歐洲擴大國防支出。此外，從綠色轉型到人口老化，各大經濟體也面臨相關的長期支出壓力。

OECD在這份年度債務報告中表示：「借貸成本和債務負擔雙升，可能限制未來的借貸能力，但此刻的投資需求卻比以往任何時候更為迫切。」

2024年，OECD國家債務成本占產值的比率升至3.3%，比三年前增加0.9個百分點，並升抵至少2007年來最高水準。這也導致OECD成員國的利息支出，超過在國防與住房等領域的開支。

OECD資本市場與金融機構部門主管塞利克表示，隨債務成本上升，各國政府和企業必須確保借款用於支持長期成長，以及提振生產力。

他指出：「如果借貸用於相關領域，我們並不擔心…但若借貸只額外增加昂貴債務，卻未能提升經濟的生產力，未來的處境將更艱難。」

央行 降息 德國

上一則

美上周初領失業金人數維持低檔 政府裁員備受關注

延伸閱讀

OECD下修全球經濟展望：川普調高關稅將減弱美墨加經濟成長

OECD下修全球經濟展望：川普調高關稅將減弱美墨加經濟成長
德國綠黨不支持梅爾茨修憲 提高國防支出計畫恐受阻

德國綠黨不支持梅爾茨修憲 提高國防支出計畫恐受阻
軍費2457億美元 人大解放軍代表團：因中國尚未完全統一

軍費2457億美元 人大解放軍代表團：因中國尚未完全統一
3月14日大限將屆 眾院共和黨公布臨時預算案 避免政府關門

3月14日大限將屆 眾院共和黨公布臨時預算案 避免政府關門

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard
男子持旅行許可探親 返美時遭無故遣返 靠律師這招救回

男子持旅行許可探親 返美時遭無故遣返 靠律師這招救回
19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世
FBI通緝劉女等4中國公民 涉將無人機科技給伊朗 懸賞1500萬元

FBI通緝劉女等4中國公民 涉將無人機科技給伊朗 懸賞1500萬元
4生肖「春分」運最旺 屬雞遇智慧貴人、他事業突破瓶頸

4生肖「春分」運最旺 屬雞遇智慧貴人、他事業突破瓶頸