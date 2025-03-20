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美上周初領失業金人數維持低檔 政府裁員備受關注

編譯任君翔／綜合外電
美國上周初領失業金人數維持低檔，顯示就業市場穩定，政府裁員計畫成觀察焦點。 歐新社
美國上周初領失業金人數維持低檔，顯示就業市場穩定，政府裁員計畫成觀察焦點。 歐新社

美國勞工部20日公布，至3月15日止的一周內，初領失業金人數為22.3萬人，僅較前一周小幅增加2,000人（季調後），維持在相對低檔，符合市場預期。顯示就業市場仍維持穩定。但貿易緊張局勢不斷升溫，加上川普推動的政府撙節計畫，都為前景蒙上陰霾。

截至3月8日為止當周的連續請領失業救濟金人數，增加3.3萬人至189萬人（季調後），也符合預期。

晚一周出爐的聯邦僱員失業補償金（UCFE）請領人數，尚未反映公部門人力精簡計畫的大幅影響。分析師指出，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）火速的裁員計畫，在某些情況下使被資遣的勞工更難提出失業救濟金申請。世紀基金會（Century Foundation）資深研究員史泰納（Andrew Stettner）表示，裁員行動一片混亂，許多聯邦僱員處在像是留職停薪這樣的模糊狀態，表示很多人尚未完全被解僱。

美國政府在本周繳交給法院的文件中承認，已裁撤近2萬5千名近期才僱用的政府僱員。

初領失業救濟金人數的四周移動平均，則維持在22萬7,000人，幾無變動。

Fed將今年失業率由12月預估的4.3%，上調至4.4%。

勞工部 馬斯克 失業金

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