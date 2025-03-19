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Fed 決策／美股債匯為何同步上漲 五要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
市場對Fed上修通膨預測但仍維持降息預期鬆一口氣。(歐新社)
市場對Fed上修通膨預測但仍維持降息預期鬆一口氣。(歐新社)

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）記者會的五大重點摘錄如下：

1. 維持利率不變 下修經濟成長預測

Fed一如預期維持聯邦資金利率目標區間在4.25%至4.50%不變，但不妙的是在於調降經濟成長預測，並上修通膨和失業率預測。決策者認為經濟前景面臨更高風險，不確定性加劇。

2. 關稅影響經濟 但對通膨影響仍不確定

鮑爾在記者會上坦承，關稅已開始影響經濟，並被納入Fed的經濟預測。他強調，基準情境仍是假設關稅只會對通膨有一時的影響，但充滿不確定性。此外，鮑爾一再否認長期通膨預期正在上升，並表示Fed不會過度解讀消費者信心指標。目前為止，他認為實體經濟數據仍顯穩健。

3. 點狀圖顯示今年兩次降息 但政策立場更趨鷹派

最新點狀圖（dot plot）顯示，Fed官員仍預期今年降息兩次，但和去年12月相比，政策立場明顯轉向鷹派。八位官員認為今年僅有一次或根本不會降息，僅有兩位官員認為今年會降息三次。

4. 縮表步伐放緩 每月美債贖回上限降至50億美元

Fed宣布，將自下月起放緩縮減資產負債表（縮表）步調，美國公債每月贖回上限從250億美元降至50億美元。鮑爾表示，決策委員會普遍支持此舉，認為這比完全停止緊縮政策（QT）更為合適。不過，理事沃勒對此決定表示反對意見，但仍支持維持利率不變。

5. 美股創2022年來最佳「Fed決策日」表現

市場對Fed上修通膨預測但仍維持降息預期鬆一口氣，帶動股債價格上漲，美元同步走強。美股收盤，標普500指數上漲1.1%，創下2022年以來最佳「Fed決策日」表現。美國2年期公債殖利率下跌7個基點，報3.97%，而美元指數上漲0.2%。

殖利率 降息 鮑爾

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