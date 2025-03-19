通膨升高、經濟降溫 Fed憂雙重風險

Fed下修今年經濟成長率預測，並調高通膨預估。路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）19日會議決定維持利率 不變，完全符合預估；但其他經濟預測卻比去年12月時大幅改變，包括下修今年經濟成長率預估，並調高通 膨預估，顯示Fed擔憂川普政府的多項政策有導致「停滯膨脹」的風險。

Fed多數決策官員預測今年經濟成長率為1.7%，遠低於去年12月時預測的2.1%，也小幅下修對2026及2027年的成長率預估；對個人消費支出（PCE）核心平減指數的最新預測值則從上升2.5%調高到為上升2.8%。

另外在會後聲明的措辭也有一處重大修改，將「委員會判斷達成就業及通膨目標的風險大致平衡」的文字刪除；言下之意，就是達成這兩項目標的風險已不再平衡。在最新經濟預測中，決策官員對失業率的預測大致不變，但調高通膨預測。兩相對照，顯示Fed認為通膨難以達標的風險升高。

另外Fed將從4月起減緩縮減持有證券（縮表）的速度，每月贖回公債的金額上限從250億美元減到50億美元，而每月縮減機構債及機構房貸擔保證券的金額則仍維持350億美元。表面上看，Fed有意使資金情勢相對寬鬆，但事實上則是由於美國聯邦政府的舉債上限可能於今年下半年提高，屆時政府將加發公債，吸走市場資金，可能重演隔夜利率急升的窘境，因此提前採取預防性措施，並非有意放鬆信用。

綜合觀察這次會議的決策，顯示Fed的決策策略已明顯改變。由於通膨預期明顯升高，Fed基本上將維持利率不變，且不會再定期降息 ；只有當經濟明顯減弱時，才會出手。