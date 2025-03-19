道指升近400點 史指收復2月底來跌幅

聯準會主席鮑爾表示經濟依然強勁。他也表示，關稅對通膨的影響可能只是短期的。美聯社

美股收漲，史坦普500指數收復了2月底以來的跌幅；該指數一度跌入修正區間，而聯準會 暗示2025年仍將降息 兩次。

道瓊工業指數上漲383.32點或0.92%收4萬1964.63點。史指上漲60.63點或1.08%收5675.29點，那斯達克指數上漲246.67點或1.41%收1萬7750.79點。

聯準會維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%之間，這項決定符合市場普遍預期。話雖如此，聯準會仍維持今年底前降息兩次的預期，並指出「經濟前景的不確定性增加」，「委員會非常關注其雙重使命給雙方帶來的風險。」

聯準會主席鮑爾 在宣布決定後的新聞發布會上表示：「經濟總體強勁，過去兩年在實現我們的目標方面取得了重大進展。」「勞動市場狀況穩健，通膨率已接近我們2%的長期目標，即使目前仍略高。」

最終，交易員們對聯準會維持今年幾次降息的前景表示滿意，鮑爾表示經濟依然強勁。他也表示，關稅對通膨的影響可能只是短期的。

Simplify Asset Management首席策略師格林(Michael Green)表示：「最重要的是要認識到，所傳達的訊息幾乎與預期完全一致。」「我們已經連續兩個夏季通膨率遠低於預期，而連續兩個冬季和春季通膨率較高。這代表還有剩餘的季節性因素沒有正確捕捉。」

聯準會的決定是在美國與主要貿易夥伴之間的緊張關係加劇的背景下做出的。川普總統本月稍早對來自加拿大、墨西哥和中國的商品徵收關稅。此後加拿大和中國也各自採取了反制措施。

川普對加拿大和墨西哥部分進口產品的臨時關稅豁免將於4月2日到期。

投資人剛經歷過艱難的18日，在連續兩個上漲交易日後，近期的市場拋售再次全面爆發。道指和史指分別比近期收盤高點下跌逾6%和逾7%。同時，那指較歷史收盤價下跌約12%。

聯準會主席鮑爾對美國經濟的適度讚揚似乎為股市中周期性較強的部分帶來了提振。

FactSet的數據顯示，金融類股上漲1.47%；工業類股上漲1.46%，能源類股上漲1.85%。

鮑爾承認，消費者支出和信心調查存在疲軟跡象，但表示經濟「總體強勁」。

LPL首席經濟學家羅奇表示，隨著各國央行行長在美國關稅效應顯現前陷入「政策迷霧」，滯脹的威脅正在加大。

他表示：「隨著成長前景黯淡，通膨持續居高不下，預計投資人將更加擔心滯脹。」「更新後的預測更加悲觀，並將在短期內對美元造成下行壓力。」

羅奇補充指出，核心通膨率應會在夏季下降落，因此聯準會可以在6月會議上降息。

Wolfe Research認為現在可能是投資人轉向消費必需品的時機。技術分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在最近的報告中重點介紹了一張圖表，該圖表顯示，在經歷兩年的下跌趨勢後，該類股相對於史指正在出現突破。這可能意味著該行業正在獲得發展動力。

他寫道：「無論是牛市還是熊市，走勢都是透過跟隨那些具有最強相對動量的圖表並避開那些處於下降趨勢的圖表來產生的。」「會提到這一點是因為，在經歷多年的下行趨勢之後，消費必需品行業相對於大盤而言似乎正在發生轉變。」

液化天然氣生產商Venture Global上漲2.85%。美國能源部批准該公司位於路易斯安那州卡梅倫縣的CP2液化天然氣終端進行出口。

這是川普總統上任以來能源部頒發的第5份液化天然氣出口批准。作為其「能源主導」議程的一部分，川普承諾將增加美國液化天然氣出口。

Venture Global自1月24日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易以來，一直令投資人失望，截至18日收盤，其股價已下跌56%。