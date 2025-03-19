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南韓三星罕見討救兵 傳找Palantir助改善晶片製程良率

編譯易起宇／綜合外電
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南韓三星電子據傳正利用美國AI軟體公司Palantir的平台來改善自家晶片製程的良率。 路透
南韓三星電子據傳正利用美國AI軟體公司Palantir的平台來改善自家晶片製程的良率。 路透

南韓三星電子的晶圓代工事業Samsung Foundry近來陷入低迷，面臨一大堆問題，包括其尖端晶片的良率和整體競爭力。但這家南韓巨擘現在據傳將找當紅的AI軟體公司Palantir，來拯救這項事業。

據外媒轉述韓國經濟新聞報導，三星據傳正在和Palantir合作一項「改善半導體良率、品質和生產力」的計畫。若消息屬實，這項合作計畫將是高度不尋常的，因為半導體公司通常都對所有的晶片製程相關數據嚴加保護。

這項合作消息適逢三星的1.4奈米製程驚傳取消之際，預料目的是為了改善三星的2奈米環繞式閘極（GAA）技術，這項技術將是其Exynos 2600晶片的技術核心。

Palantir的AI軟體即服務（SaaS）平台，可協助企業和政府機構蒐集和分析數據，找出複雜數據組中的隱藏模式，並透過AI提供改善生產力的建議。

韓國經濟新聞報導，三星負責督導晶片業務的裝置解決方案（DS）部門，去年底已完成引進Palantir的AI數據分析平台，並正在利用該平台尋找製程升級和改善品質與效率的解決方案。這項合作案由DS部門的AI中心負責，該中心去年12月已透過組織重組擴大。

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