連漲兩日後再遭拋售 道指挫260點 史指逼近修正

美股回落，在連續兩個交易日上漲之後，近幾周席捲華爾街的拋售浪潮再次興起。歐新社

美股回落，在連續兩個交易日上漲之後，近幾周席捲華爾街 的拋售浪潮再次興起。

道瓊工業指數下跌260.32點或0.62%收4萬1581.31點。史坦普500指數下跌60.45點或1.06%收5614.66點，接近修正區域。那斯達克指數下跌304.54點或1.71%收1萬7504.12點。

特斯拉是近期市場修正中受打擊最嚴重的股票之一，股價再次下跌。RBC Capital Markets以電動車 領域競爭加劇為由調降了這家電動車公司的目標價，該公司下跌5.34%。過去一個月，該股下跌逾36%。

這家電動車製造商並不是唯一股價下跌的科技公司。Palantir和輝達(Nvidia)分別下跌3.96%和3.35%。科技特選產業SPDR基金(XLK)也下跌1.52%。

Wayve Capital投資長威廉斯(Rhys Williams)表示：「看來市場確實想要轉向那些表現不佳的領域，並擺脫過去幾年表現良好的領域，所以這可能就是這一切的意義所在。」

他還表示：「在4月2日做出關稅決定前，市場將繼續波動。」他指的是川普總統即將對加拿大和墨西哥部分進口產品實施的關稅豁免期限。

在華爾街連續第二個交易日上漲之後，股市出現下跌。這代表華爾街在經歷幾周的艱難時期後出現轉折，之前疲軟的經濟數據和川普反覆無常的關稅政策導致投資人對美國的金融健康狀況產生擔憂。

史指上周正式進入修正區域，但在14日和17日的反彈中有所回升。即使近期有所反彈，但科技股占比較高的那指仍處於修正階段；修正指的是指數較近期高點下跌至少10%。三大平均指數今年以來均維持下跌趨勢，凸顯市場回檔的力道。

投資人在繼續關注白宮消息的同時，也將注意力轉向18日開始的聯準會為期兩天的政策會議。

交易員將密切關注19日下午的利率公告以及聯準會主席鮑爾隨後舉行的新聞發布會。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨反映出央行維持利率穩定的可能性為99%。

貝爾德投資策略師梅菲爾德表示，股市可能會在目前交易水準進一步回檔，「非衰退時期的平均拉回或修正幅度在15%左右，這與過去40或50年來平均年份的修正幅度並沒有什麼不同，所以如果重新進入修正區域並向14%或15%邁進，我會感到驚訝嗎？一點也不！」

他繼續說道：「我不認為經濟衰退即將來臨，而且在沒有更嚴重的經濟疲軟的情況下，經濟衰退的程度可能就是這樣。」

前身為MicroStrategy的Strategy計劃發行名為「Perpetual Strife」的新類別優先股籌集約5億美元，為其購買更多比特幣提供資金。預計該公司將在那斯達克上市，股票代號為STRF。

該公司將以每股100美元的價格發行500萬股Strife股票。這些股票將累計10%的年股息率，從6月30日起每季以現金支付。

一般而言，優先股具有股票和債券 共同的屬性。它們在交易所公開交易並每季提供股利。然而，優先股持有人的優先等級低於債券投資人；這意味著，如果發行人遭到清算，優先股持有人的排序將低於債券投資人，但高於普通股股東，而普通股股東往往被排除在外。

Strategy已買進約5億比特幣，價值超過400億美元，主要透過債務和股權銷售籌集資金。最新動作是繼上周宣布透過永久性「Strike」(STRK)優先股籌集210億美元的計劃之後的又一消息。與名稱相似的Strife股票不同，STRK可以轉換為Strategy的普通股。

Janney Montgomery Scott表示，即使市場短期內出現反彈，投資人也應該為未來進一步的下跌做好準備。

該公司研究部副總監王特洛伯斯基(Dan Wantrobski)在給客戶的最新報告中寫道：「我們認為，短期內股市可能還有更大的上漲空間，因為我們追蹤的主要基準指數尚未在走勢圖表上形成關鍵的斐波那契拉回點；目前為38.2%，尚未達到更重要的值得關注價位50%。」「在3月至4月期間仍保持謹慎，並相信未來幾天或幾周內可能會出現另一次下跌。」

他指出，史指可能進一步下跌至5000點或4650點，相當於較17日收盤價再下跌12%至18%。