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美股早盤再現賣壓 史指跌1% NVIDIA重挫逾4%

編譯林文彬／綜合外電
美國股市18日早盤走跌，輝達股價一度下挫逾4%。路透
美國股市18日早盤走跌，輝達股價一度下挫逾4%。路透

隨著投資人對美國經濟的憂慮升高，加薩烏克蘭情勢也衝擊市場信心，美國股市18日早盤下挫，是三個交易日來首次走低。

美股史坦普500指數18日早盤跌1.04%，報5,615.97點，道瓊工業指數跌215.69點或0.52%至41,625.93點；那斯達克綜合指數和費城半導體指數跌勢較重，雙雙下跌1.8%左右。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將在美東時間18日下午1時，在年度盛會GTC發表主題演講，輝達股價18日早盤最多跌逾4%，台積電ADR跌近3%。電動車製造商特斯拉（Tesla）股價18日早盤重挫逾6%，反映RBC資本市場調降該公司股票目標價的影響，今年來跌幅擴大至近45%。

美國總統川普的貿易和勞動政策可能導致美國經濟逐漸失去動能，加上當局已暗示不會推出支撐金融市場的援助政策，是美股近來走勢震盪的原因。18日出爐的美國2月新屋開工優於預期，但近期其他數據大多顯示經濟成長有持續走軟的跡象。

另一方面，以色列對加薩發動空襲，打破與哈瑪斯停火近兩個月的局面，以及俄羅斯總統普亭據傳要求停火期間全面停止提供烏克蘭武器，也牽動金融市場。國際油價18日盤中連續第三個交易日上漲，金價則漲逾1%。

加薩 輝達 烏克蘭

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