延續反彈趨勢 股指連升兩日 道指收漲350點

美股上漲，在前4周華爾街股市暴跌後延續反彈趨勢；暴跌是因川普總統混亂的關稅政策以及消費者信心下降所致。路透

美股上漲，在前4周華爾街股市暴跌後延續反彈趨勢；暴跌是因川普 總統混亂的關稅 政策以及消費者信心下降所致。

史坦普500指數上漲36.19點或0.65%收5675.12點，那斯達克指數上漲54.58點或0.31%收1萬7808.66點。道瓊工業指數上漲353.44點或0.85%收4萬1841.63點。沃爾瑪和IBM的上漲推動了道指的漲勢。三大股指均連續上漲。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我們正處於短期逆勢反彈中。」並補充說，他認為史指的修正可能在5400點左右結束。相當於較17日收盤價下跌超過4%。

他繼續說道：「雖然下跌幅度不大，但這將擺脫足夠的鬆散因素，讓市場試圖找到底部。」

2月零售銷售報告提振了市場人氣，交易員們鬆了一口氣，因為數據沒有變得更糟。根據美國商務部公布的預估數據，零售額當月成長0.2%，低於《道瓊》預測的成長0.6%。但若不包括汽車，增幅為0.3%，符合經濟學家的預期。

史指13日收盤進入修正區，較2月底的歷史高點下跌逾10%。由於投資人搶購受挫的科技股，史指14日飆升2%。

但雖然14日股市上漲，但對華爾街來說這仍然是殘酷的一周。道指創下2023年以來最大單周跌幅。那指仍處於修正區域，截至17日收盤，該科技股指數較歷史最高水準下跌11%。

投資人難以跟上川普快速變化的關稅政策，以及馬斯克的DOGE部門積極削減成本的舉措；這些舉措導致市場陷入混亂，並引發了對企業和消費者信心的擔憂。

美國政府表示，將容忍一些經濟和市場痛苦，以改革大多數政府機構和全球貿易政策，這也對市場帶來壓力。

財政部長貝森特16日在美國全國廣播公司(NBC)的「與媒體見面」節目中說：「我從事投資業已經35年，我可以告訴你，修正是健康的。」「這些都是正常的。」「直接來看，不健康的是市場過於樂觀，這就是金融危機的起因。如果有人在2006年和2007年踩下煞車，情況可能會更健康。我們就不會在2008年遇到這些問題了。」

貝森特先前表示，可能需要一段「排毒」期，讓經濟從政府支出轉向更多私人支出，但補充稱，並「不能保證」能夠避免經濟衰退。

美銀證券投資組合策略師哈里斯在周末的報告中寫道：「美國在效率、放鬆管制和貿易方面的『排毒』，可能意味著在GDP出現顯著成長之前，市場將遭受更多的痛苦。」

美國銀行資產管理公司的哈沃斯(Rob Haworth)表示，即使股市在過去幾周遭遇拋售，17日收盤上漲，但未來波動性可能會進一步加大。

這位資深投資策略師表示：「令人驚訝的事情和市場面臨的挑戰是我們與最大貿易夥伴之間的關稅波動。」「至少未來幾周波動可能會持續，並且可能會持續更長時間，這取決於關稅問題上的反覆進展。」

川普總統對從加拿大和墨西哥進口的部分商品實施的臨時關稅豁免即將於4月2日到期。

國家經濟委員會主任哈塞特表示，未來幾周圍繞關稅的經濟不確定性仍將存在。

他表示：「當然，從現在到4月2日會存在一些不確定性。」他指的是川普政府公布對等關稅計畫的預定日期。

但他強調，一旦制訂對等關稅政策，政府的目標應該「絕對明確」。

渣打銀行表示，以太幣 今年可能不會創下新紀錄。

渣打銀行預計以太幣近期的疲軟態勢將在今年持續。雖然預計今年以太幣價格將較當前水平上漲一倍以上，但渣打銀行仍將以太幣的年底目標價下修一半以上。

以市值計算，第二大加密貨幣以太幣今年來已下跌42%至1932美元，交易價格為2023年以來的最低水準。

由於供應反彈且3月迄今尚未報告重大禽流感疫情，雞蛋價格一直在下降。美國農業部表示，全國大白殼雞蛋批發價格每打下跌2.7美元至4.15美元。