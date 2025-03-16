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美諮詢機構：台積電是長期投資人必買股票 原因有3個

編譯任君翔／綜合外電
國外諮詢機構指出，長期投資人現在適合入手台積電，主要是基於以下三大理由：身處半導體產業價值鏈的關鍵位置、AI基礎設施支出的最大受惠者，以及股價估值具吸引力。(路透)
國外諮詢機構指出，長期投資人現在適合入手台積電，主要是基於以下三大理由：身處半導體產業價值鏈的關鍵位置、AI基礎設施支出的最大受惠者，以及股價估值具吸引力。(路透)

國外諮詢機構分析，台積電身居半導體產業價值鏈的關鍵位置、持續獲利於AI基礎設施開支，外加台積ADR的股票估值深具吸引力，在近期股市拋售潮中，是值得長期投資人現在入手的一支股票。

The Motley Fool的分析文指出以下三個買進台積電的理由：

一、位居半導體產業價值鏈的關鍵位置

台積電是世界最大半導體代工廠商，身處產業價值鏈的關鍵環節。如今大部分半導體企業已不自行生產晶片，而是外包給台積電這樣的第三方。原因在於晶圓廠（fabs）的興建高度資本密集，不僅費時、支出也非常龐大；其次，晶圓廠的獲利通常仰賴高產能利用率；最後，製造先進晶片產品需要許多複雜技術，晶圓代工廠也在不斷突破極限，生產更小的晶片。

最後一點說明了台積電為何舉足輕重。如今該公司已成為晶片製造技術的領導者，在先進晶片市場中享有高市占，包括應用在人工智慧（AI）基礎設施及高效能運算（HPC）的晶片。上一季，台積電生產的晶片有88%用於HPC或智慧手機，而74%的營收來自於小於7奈米製程節點的先進技術。

技術領先使台積電擁有強大的定價能力，今年將再度調漲晶片價格，毛利率也將更上層樓。

二、AI基礎設施支出的最大受惠者

身為先進晶片製程的領導者，台積電大幅受惠於加速的AI基礎設施支出，以及資料中心伺服器帶來的晶片需求增長。輝達、博通、超微及蘋果都是該公司的客戶。

三大雲端運算巨頭今年也計畫在AI基礎設施上大舉支出，亞馬遜今年在AI的資本支出高達1,000億美元，字母公司約為750億美元，而Meta Platform則計畫支出650億美元，而由Open AI領導的集團更打算未來數年在美國砸下5,000億美元建造資料中心，以推動「星門」（Stargate）計畫。

三、股票估值具吸引力

台積電上季營收以美元計算成長了37% ，以新台幣計算則增加了39%。本季持續強勁成長，1月營收成長（新台幣）36%，2月更達43%（新台幣）。去年第4季淨利也成長了57%（新台幣）。

即便成長強勁且前景樂觀，台積電的股票估值仍相當具有吸引力。根據分析師對2025年的預測，目前台積電ADR的預估本益比是19.5，本益成長比則是0.7，比「股價被低估」的1.0門檻還低。

台積電 AI 輝達

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