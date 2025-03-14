關稅暫未升級 道指大漲674點 史指那指創今年最佳交易日

投資人暫時擺脫了關稅相關消息的影響，美股收漲，收復了本周的部分大幅跌幅。歐新社

投資人暫時擺脫了關稅 相關消息的影響，美股收漲，收復了本周的部分大幅跌幅。

道瓊工業指數上漲674.62點或1.65%收4萬1488.19點。史坦普500指數上漲117.42點或2.13%收5638.94點，那斯達克指數上漲451.08點或2.61%收1萬7754.09點。對於史指和那指來說，都是2025年最好的一天。

本周稍早受到衝擊的大型科技股大幅回升。輝達(Nvidia)上漲5.27%。特斯拉 上漲3.86%，Meta Platforms上漲2.96%。亞馬遜和蘋果也上漲。

由於白宮沒有發布與關稅相關的新消息，股市出現反彈，暫時緩解了人們對緊張局勢升級的擔憂。投資人也可能在13日股市大跌後大舉買進股票。

史指13日下跌逾1%，陷入修正，較16天前創下的收盤紀錄下跌至少10%。當天的拋售拖累那指進一步擴大修正，並帶動小型股羅素2000指數更接近熊市，或從高點下跌20%。

這是過去3周來投資人陷入修正的又一個里程碑，因為川普總統反覆無常的關稅政策加劇了不確定性和市場波動。

事實上，即使是14日的反彈也無法挽救三大平均指數本周下跌。道指下跌約3.1%，為2023年3月以來表現最差的一周。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨人舒默表示，他不會阻止共和黨的政府撥款法案，這也增添了14日的積極人氣。

然而，密西根大學發布的數據證實，消費者信心因持續的關稅相關不確定性而受到影響，這種擔憂導致市場在過去3周內下跌。3月消費者信心指數下降至57.9，低於《道瓊》調查經濟學家預期的63.2。

Globalt Investments投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)表示：「消費者信心惡化，通膨預期上升，10年期美國國債殖利率 上升。你可能會認為市場會下跌。因此，很多人都在關注這波反彈是否有廣度或力道。」

投資人正在為下周的聯準會政策會議做準備，根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨預計利率保持穩定的可能性為97%。

馬丁補充指出，「我們希望看到的是利率不要上升，因為那將代表聯準會正在失去控制權。如果聯準會說要降息，但利率上升，那就是缺乏信心。」

工業類股今年下跌2%，但Wolfe Research認為該產業仍有進一步上漲的空間。

分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)寫道：「從內部來看，情況並不樂觀，但仍然可以找到令人鼓舞的組合，尤其是機械部分，它處於關鍵位置。」「至於運輸領域，許多企業的股價都跌落懸崖，但我們重點介紹了兩家最有可能在未來幾天站穩腳跟的公司。」

即使特斯拉股價反彈，但這家電動車製造商仍延續其歷史性的連周跌勢。

雖然14日上漲3.86%，但這家大型科技巨頭的股價本周下跌0.99%，是該股連續第8周下跌，創下新紀錄。

該股10日跌幅超過15%，創2020年以來最糟交易日。就在同一天，執行長馬斯克承認，在川普總統備受爭議的政府效率舉措之下經營自己的企業「面臨巨大困難」。

但在川普表示將購買一輛特斯拉汽車以表示對馬斯克的支持後，股價有所回升。摩根史坦利也鼓勵投資人在該股近期下跌後買進。

2025年至今，特斯拉下跌34.09%。

沃爾夫研究公司(Wolfe Research)在最新報告中指出，在經濟衰退期間尋求避險的投資人無法在半導體產業找到避險機會。

分析師卡索(Chris Caso)寫道：「半導體股仍然具有周期性，我們尚未看到在全球GDP下滑的情況下表現良好的半導體股。」

他指出，雖然與人工智慧(AI)相關的支出可能仍會保持較強的韌性，但市場擔憂仍導致投資人拋售這些股票。例如，受經濟衰退擔憂影響，AI寵兒輝達10日下跌5%。

卡索表示：「因此，AI股票也不是貿易和關稅問題的避風港。」

VanEck半導體ETF(SMH)今年至今下跌7.44%，過去一個月下跌10.3%。