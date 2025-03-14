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川普不玩綠能 比爾蓋茲旗下氣候組織歐美大裁員

編譯魏紹揆／綜合外電
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比爾蓋茲創立的氣候組織據傳已裁掉大批歐美員工。路透
比爾蓋茲創立的氣候組織據傳已裁掉大批歐美員工。路透

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）創立的氣候組織突破能源（Breakthrough Energy），據傳已不再以倡導公共政策為核心任務，歐美大批員工因此丟掉飯碗。

彭博資訊報導，知情人士透露，突破能源已裁掉所有歐洲員工，以及美國公共政策團隊與負責合作事宜的人力。美國總統川普已公布一項提高化石燃料地位的計畫，共和黨人也考慮是否撤銷前總統拜登（Joe Biden）氣候法部分法條。該法案2022年在美國國會闖關時，曾獲得蓋茲協助。

突破能源發言人在聲明中說：「蓋茲對促進乾淨能源創新的承諾一如既往，應對氣候變遷需要這些創新。他將持續在該領域奮鬥，並聚焦於協助創造可靠且負擔得起、能為所有人帶來繁榮的乾淨能源解決方案」。

突破能源是一個傘狀組織，旗下有許多以加速乾淨能源轉型為目標的倡議，突破能源創投基金（BEV）為新興氣候科技數一數二大的投資人，持有逾120家公司股份，突破催化劑（Breakthrough Catalyst）則是聚焦於新興氣候科技的籌資平台；這些部門都不受裁員影響。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

拜登 氣候變遷 比爾蓋茲

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