瑞銀策略師：撤離美股的1兆美元逃命潮 可能剛開始

瑞銀集團策略師警告，外國投資人正從美國股市撤資，可能驅動一波總值將近1兆美元的美股賣壓。路透

瑞銀集團（UBS）策略師警告，外國投資人正從美國股市撤資，可能驅動一波總值將近1兆美元的美股 賣壓，而這波外資逃命潮也許才開始。

MarketWatch報導，瑞銀歐股 與全球衍生性商品策略主管福勒在與媒體記者電話會議中表示，外資只要減持美股5個百分點，就足以觸動那樣的賣壓。

根據美國聯準會（Fed）本周發布的報告，截至2024年第4季末，外資持有美股淨值達16.49兆美元。美股通常在典型全球股票投資組合中的占比約三分之二。

歐股今年來上漲12%，反映全球投資人對歐洲資產興趣轉強，因為德國乃至於整個歐盟的財政政策已由緊轉鬆，尤其是準備大舉提高國防支出。

與此同時，美國總統川普 的關稅政策瞬息萬變，已加深投資人對美國經濟惡化的顧慮，使美股近來一蹶不振，標普500指數13日跌入修正領域，「七大巨頭」科技股甚至摔落熊市。

德意志銀行外匯研究主管薩拉維洛14日也看淡美股後市。他在致客戶報告中指出，以往「壞事」發生時，美元往往勁升，這讓未做匯率避險的美國風險性資產（例如股票）特別吸引人，因為可用來分散投資組合風險，所以2022年那波美股賣壓對歐洲投資人打擊不大；「但這回情況變了」，因為現在連美元也走貶，讓歐洲投資人蒙受損失。

薩拉維洛指出，近來美國資產價值遭重估，反映美國財政、經濟成長和Fed利率展望生變，拖累美元隨同美股一併下挫；與此同時，川普2.0霸道的言行以及對法治的蔑視，恐怕也動搖全球投資人對美元作為安全避風港的信心。

他認為，假如美股與美元之間的這種相關性持續崩解，將導致歐洲甚至全球的資產經理人改變想法，開始懷疑這種分散投資的效益，那將導致美股賣壓變本加厲。