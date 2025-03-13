川普再亮關稅大刀 史指正式跌入修正區間 道瓊跌537點

美股大跌，在川普總統最新的關稅威脅壓力下，未能擺脫連續3周的市場暴跌。歐新社

美股大跌，在川普 總統最新的關稅 威脅壓力下，未能擺脫連續3周的市場暴跌。

史坦普500指數下跌77.78點或1.39%收5521.52點，跌入修正區間，較近日歷史收盤高點下跌10.1%。道瓊工業指數下跌537.36點或1.3%收4萬813.57點，連續第四天下跌。那斯達克指數下跌345.44點或1.96%收1萬7303.01點，特斯拉和蘋果等股價下跌。

川普上午在其「真相社會」平台上威脅對來自歐盟國家的所有酒類產品徵收200%的關稅，以報復歐盟對威士忌徵收50%的關稅。他寫道：「這對美國的葡萄酒和香檳行業來說是一件好事。」川普後來表示，他不會改變4月2日實施一系列關稅的想法。

本月，川普無序推出的美國貿易政策引發市場動盪，投資人擔心它們會對企業和消費者信心造成壓力，本周跌幅進一步加劇。本周至今，史指和那指分別下跌4.3%和4.9%。道指在此期間下跌約4.7%，創2022年6月以來最糟單周走勢。

在13日之前，那指就已進入修正區域，今日收盤後較近期歷史最高水準下跌逾14%。小型股指標羅素2000指數正接近熊市，較高點下跌約19%。在華爾街，修正定義為下跌逾10%，熊市定義為下跌20%。

Argent Capital Management投資組合經理人艾勒布洛克(Jed Ellerbroek)表示，「這些關稅戰在逐漸減弱之前反而愈演愈烈，這只會增加不可預測性和不確定性，這顯然對股票不利。」

美國財政部長貝森特表示，川普政府更關注經濟和市場的長期健康，而不是短期走勢。他在電視節目中表示：「我並不擔心3周內出現的一點波動。」

雖然出現一些令人鼓舞的通膨跡象，美股仍下跌。衡量消費品生產成本、是衡量通膨壓力良好指標的2月生產者物價指數(PPI)當月持平，而預期是成長。之前，2月消費者物價指數(CPI)低於預期。

雖然市場策略師一直在關注近期拋售後的技術性反彈，但一些人表示，最新的通膨數據可能不足以引發大幅反彈。對川普貿易政策的擔憂仍然是影響投資者情緒的一個重要因素，並引發人們對聯準會如何調整利率的質疑。

本周蘋果已下跌逾12%，預計將創下2020年3月以來最糟的一周。

在過去13個交易日中，這家iPhone製造商的股價下跌了11天，目前處於2024年8月以來的最低水平。自去年12月創下收盤紀錄以來，該公司市值已縮水近20%，約7760億美元。

近幾天，全球貿易緊張局勢加上經濟數據疲軟跡象，加劇了人們對經濟放緩的擔憂。但瑞銀在最新報告中表示，投資人預測即將到來的經濟衰退可能有些操之過急。

該公司寫道：「本周的數據也凸顯出人們日益增加的擔憂，即關稅將損害企業信心，並可能在未來幾個月推高物價。」「這加劇了人們最近對美國經濟可能陷入衰退或滯脹的擔憂。但我們認為，除非全球貿易衝突升級程度超出預期，否則這些擔憂不太可能成為現實。」

巴克萊認為，川普總統的更高關稅政策可能會在短期內降低美國GDP並提高通膨率。根據這些假設，該行最近預測今年利率可能會多一次降息 。

首席美國經濟學家吉安諾尼寫道，「我們現在預計聯邦公開市場委員會今年將降息兩次，每次各25個基點，分別在6月和9月。我們在之前假設6日月降息一次的基準基礎上又增加了一次。」「對於2026年，預計將降息3次，分別在3月、6月和9月。」

近幾周的關稅訊息震撼了美股，但Alpine Macro認為最糟的狀況還沒到來。

該宏觀研究機構在最新報告中指出，「關稅引發的最大痛苦還未到來，很可能在4-7月期間達到高峰，對汽車、藥品和半導體等等產業課徵25%以上的關稅；同時對主要貿易對手開徵對等關稅，對中國和歐盟的關稅會更高，並對加拿大和墨西哥加徵無關邊境的關稅。」「市場尚未完全反映這些可能性。與歐盟的關稅戰才剛開始，更多美歐間的關稅稅率將在4月1日之後發布。」

該公司首席地緣政治策略師阿拉瑪留(Dan Alamariu)補充指出，除非貿易政策和報復性關稅最快在4月之後兩三個月塵埃落定，市場確定性才會確定出現。」