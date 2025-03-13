我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

川普關稅大刀引發股市崩盤 「這群人」卻老神在在

編譯陳律安／綜合外電
美國總統頻頻揮舞關稅大刀，超級富豪處變不驚，找尋獲利機會。美聯社
美國總統頻頻揮舞關稅大刀，超級富豪處變不驚，找尋獲利機會。美聯社

美國總統川普反覆的關稅政策引發股市狂瀉，市井小民憂心退休金受影響，甚至是停滯性通膨降臨。然而，前1%的超級富豪對川普的舉措處變不驚，甚至摩拳擦掌，準備藉此亂局大賺一筆。

R360管理合夥人、南佛州分會會長賈西亞表示，該組織的130名會員，正利用當前市場的不穩定性以及變動的關稅政策，重新調整方向，以物色並把握新機會。R360不是普通的組織團體，這個團體採受邀制，會員身價千億美元起跳，資產規模合計500億美元。

賈西亞說，川普這一連串行動基本上是在兌現其宣言，在他去年11月勝選後，許多會員已根據川普第一個任期的政策（包括高額關稅），預先調整資產配置。

成員也預期，隨著各國找出折衷方案，美國關稅反覆不定的情況將在六個月內塵埃落定，「但這並不代表遲來已久的衰退不會發生，這完全是另一碼事」。

賈西亞指出，國防產業目前變得更具吸引力，但不一定是傳統大型軍火商受惠。這些超富對勞斯萊斯的轉型題材，或Palantir這類新興業者更感興趣。

比特幣是另一個會員感興趣的領域。部分會員甚至助推川普改變對比特幣的觀感，R360佛州分會在川普旗下高球場舉辦會議，也有助益，賦予會員與川普本人及其核心圈子近距離交流的機會。賈西亞說：「他們早就知道幣圈會有大事發生。」

賈西亞也說，R360的會員平均將10%的資產配置在現金，從去年到今年初，許多人仿效「股神」巴菲特增持現金。

他說：「巴菲特是一個最重要的指標。當會員看到巴菲特開始動用現金時…他們會密切留意動向，接著再出手。」

賈西亞說，以會員的淨值和可觀的現金儲備來看，他們已準備好度過市場亂流以及可能到來的經濟衰退，「其處境令人稱羨」。

川普 關稅 巴菲特

上一則

高收債價格大跌 與公債殖利率差擴大 反映投資人擔心此事

延伸閱讀

川普政府第2波瘦身計畫提交期限將屆 數萬人料受影響

川普政府第2波瘦身計畫提交期限將屆 數萬人料受影響
30萬委內瑞拉人恐失保護身分 共和黨眾議員向川普請命

30萬委內瑞拉人恐失保護身分 共和黨眾議員向川普請命
愛吃速食也能變瘦？他曝川普1習慣 反瘦了13公斤

愛吃速食也能變瘦？他曝川普1習慣 反瘦了13公斤
川普發文威脅 對歐盟酒類徵收200%報復性關稅

川普發文威脅 對歐盟酒類徵收200%報復性關稅

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

2025-03-07 10:02
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10

超人氣

更多 >
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目