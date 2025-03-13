高收債價格大跌 與公債殖利率差擴大 反映投資人擔心此事

TITLE = Junk Bond Turmoil 美國垃圾級公司債（即高收益債券）價格大幅下跌。美聯社

美國垃圾級公司債（即高收益債券 ）價格大幅下跌，從2月中以來垃圾債與公債之間的殖利率 差距急升0.56個百分點，達到3.22百分點，為六個月來高點，主因投資人擔憂川普的關稅政策將重創美國經濟。

摩根大通美國公司債策略主管貝恩斯坦表示，「過去兩周來殖利率差距擴大，源自於對美國經濟衰退及關稅政策不確定的憂慮」；另外最近特斯拉及軟體公司Palantir等「動能股」下跌，也使垃圾債跌勢「加劇」。

美銀公司債專家柯達表示，到2月為止，垃圾債還能夠不在意美股的動盪；但由於股市跌勢持續，從3月起垃圾債開始補跌。

高盛 分析師團隊本周已下修公司債走勢，並預估到今年第3季時殖利率差距將擴大到4.4個百分點，遠大於原先預估的2.95百分點。高盛指出，最近經濟展望「嚴重惡化」，垃圾債風險提高，因此殖利率差距明顯偏低。

高評等公司債也承受賣壓；ICE指數追蹤的投資級公司債與公債之間的殖利率差距，比2月擴大0.13個百分點，為0.94百分點，是去年9月來高點。

從歷史標準來看，目前投資級以及垃圾級債券與公債的殖利率差距仍然處於低水位；但最近公司債下跌，已促使投資人對公司債更加挑肥撿瘦。