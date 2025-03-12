CPI緩解經濟擔憂 科技股帶動那指上漲1.2%

疲軟的通膨報告緩解了人們對經濟的擔憂， 加上投資人搶購受挫的科技股，那斯達克綜合指數上漲。路透

疲軟的通膨報告緩解了人們對經濟的擔憂， 加上投資人搶購受挫的科技股，那斯達克綜合指數上漲。

以科技股為主的那指上漲212.36點或1.22%收1萬7648.45點，而史坦普500指數上漲27.23點或0.49%收5599.3點。道瓊工業指數下跌82.55點或0.2%收4萬1350.93點。

雖然科技股本周至今下跌逾3%，但12日出現反彈，帶動史指走高。輝達(Nvidia)上漲6.43%，AMD上漲4.16%。Meta Platforms上漲2.29%，特斯拉上漲7.59%。

衡量美國經濟成本的綜合指標消費者物價指數(CPI)上月上漲0.2%，年通膨率為2.8%。低於《道瓊》預測的0.3%和2.9%。不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI當月上漲0.2%，過去12個月上漲3.1%，也都低於預期。

Aspiriant Wealth Management投資策略和研究董事總經理格瑞切克(Dave Grecsek)表示：「這個數據將在一定程度上淡化滯脹論調，並將在一定程度上恢復聯準會 的政策靈活性。」「如果通膨數字更高，就會更加令人擔心，例如如果經濟繼續疲軟，聯準會將無法做出反應。」

美國總統川普 的鋼鐵和鋁關稅 於12日生效，加拿大表示將對價值超過200億美元的美國商品徵收25%的報復性關稅。歐盟也迅速做出反應，承諾從4月開始對價值260億歐元的美國進口產品徵收反關稅。

由於交易員擔心緊張局勢升級可能引發美國經濟衰退，股市一直面臨壓力。近期拋售的部分原因是人們擔心川普不穩定的貿易政策會推高通膨、減緩成長，也就是所謂的滯脹。

光是本周，道指、史指和那指均下跌約3%。史指11日一度跌入修正區域，較2月創下的歷史最高紀錄下跌逾10%。過去一個月，史指下跌超過7%，道指和那指分別下跌6.8%和10.2%。

格瑞切克指出，「我們對市場下跌並不感到驚訝。顯然，美股過去兩年表現異常強勁。期待修正是正確的。」「但我認為，一旦度過難關，像是目前處於的關鍵財政政策變化的早期階段，就會有更好的消息。」

受近期關稅擔憂影響，投資人推動股市下跌，過去幾天股市徘徊在修正區域附近。

但投資研究公司Ned Davis Research在最新報告中表示，這些擔憂可能被誇大了。

該公司首席全球投資策略師海耶斯寫道：「從這些報告和綜合數據中可以看出，市場的擔憂與表現不成比例。」「如果對經濟和市場的擔憂是合理的，那麼未來可能會出現更多的市場疲軟和收縮跡象。但大量證據卻顯示情況並非如此。」

他補充說：「我們更可能看到人們普遍認識到這些擔憂是沒有道理的，在這種情況下，股市將開始從極度悲觀的情緒中復甦。」

近幾周，川普總統隨意的關稅政策引起了市場震動。但根據Wolfe Research的說法，壞消息是隨著貿易緊張局勢加劇，未來可能會有更多痛苦。

該公司美國政策和政治主管馬庫斯寫道，「川普願意走多遠？我們不認為他試圖引發經濟衰退，但我們認為他顯然願意承受巨大的痛苦。這就是上周在他讓墨西哥加拿大關稅生效時的論點。」「我們從不相信簡單、機械式的『川普策略』，目前，我們認為投資人應該相信總統的話。他決心利用關稅來重組全球經濟。我們認為，無論從時間和忍受痛苦的角度來看，他還遠遠沒有達到他的目標。」

摩根大通執行長戴蒙表示，很難準確評估美國經濟的現狀，地緣政治不確定性是當前最大的風險。

他在貝萊德退休峰會上表示：「我認為地緣政治問題對自由世界至關重要，遠比未來六個月左右、未來一年左右的經濟狀況重要得多。」

戴蒙將經濟比作天氣，因為他認為經濟會受到多種因素的影響，「如果看看今天的經濟，消費者仍在花錢。就業機會仍充足；工資還在上漲。CPI已經稍微趨於平穩。」「但信心以及特定的非必要支出的確實在減弱；到 底什麼出現變化呢？很難判斷。」