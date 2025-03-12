川普2.0鋼鋁關稅與1.0版何異？經濟學家：2差別令人震驚

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 上月宣布對進口鋼鋁課徵的25%關稅 12日如期實施，分析師指出，川普2.0版鋼鋁關稅與2018年版相比，凸顯兩大轉變。經濟學家形容，川普2.0無差別對貿易夥伴祭出關稅，不啻是「自毀」舉動，對付鄰國加拿大 和墨西哥尤其令人驚愕。

川普2.0版鋼鋁關稅與1.0版兩大差異

綜合外媒分析，12日上路的川普2.0版鋼鋁關稅與2018年實施的1.0版有兩大相異處：1.稅率提高（指鋁）且適用範圍廣得驚人；2.這回不分來源國，所有進口鋼鋁一律適用新關稅，未開豁免特例。

2018年實施的川普1.0版，是對進口鋼課徵25%關稅，對進口鋁課10%。對照下，2025年版對進口鋼鋁都課徵25%。適用範圍也擴大了，如今被徵收關稅的不只是鋼和鋁本身，還擴及內含這兩種進口金屬成分的各式各樣產品，從網球拍、健身腳踏車、家具、空調機零組件乃至烹飪用具，無一倖免。

另一不同點是，在川普第一任和拜登政府任內，美國與貿易夥伴國議定鋼鋁關稅豁免和免稅配額，適用於友邦如阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、日本、南韓、烏克蘭、歐盟和英國，另有許許多多企業也為自家特定產品爭取到豁免權。但川普2.0版鋼鋁關稅似乎不放過任一國，以免「不經意形成的漏洞」讓中國大陸製的鋼品免稅流入美國。

律師事務所Sidley Austin合夥人莫菲指出，川普2.0版金屬關稅與1.0版大不同。相較於舊版關稅走過詳細審查的流程，把美國境內未生產的產品排除在關稅名單之外，2.0版「移除豁免，意味許多人將必須為這個關稅埋單，因為國內並未供應那些產品」。

經濟學者批自毀、妨礙美製造業降低對陸依賴

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼最近撰文批評，川普對加拿大和墨西哥重課25%的關稅，不僅毫無道理可言，還形同「一種自我毀滅之舉」--無謂地美國製造商身上加諸巨大的、也許毀滅性的成本。同時大大地提高美國民眾的生活費用。

克魯曼質疑，川普挑起貿易戰，似乎以為美國不需要加拿大供應任何東西。然而，事實上，美國汽車製造商仰賴加拿大零件，美國中西部煉油廠倚賴加拿大石油，美國建商需要進口加拿大木材，美國許多家庭倚賴加拿大水力發電供電。這些企業和民眾很快就會嘗到痛苦。

本月克魯曼與彼得森國際經濟研究所關稅與貿易專家洛芙莉（Mary Lovely）對話，談到此議題。洛芙莉呼應克魯曼的看法，也認為川普2.0關稅政策太瘋狂，影響「比2016年以來所見的還要深刻」，而且「發展迅速，對全球經濟的破壞實在令人震驚，尤其是華爾街分析師受驚程度更甚於彼得森研究所的經濟學家」。

洛芙莉指出，有兩點最令她震驚。

一、川普2.0關稅變來變去，例如對加、墨關稅宣布後又暫緩一個月，也許察覺涉及汽車工業茲事體大，但居然未察覺關稅牽連甚廣，整件事極其複雜，就貿然宣布，令人不可思議。

二、川普竟然特別把關稅矛頭對準加、墨兩國。在美國廠商為了降低對中國大陸依賴，而轉往墨西哥等地投資設廠之際，美國無差別祭出關稅，不僅令人訝異，也非常諷刺和可悲。川普政府或許想把促使美企把所有的製造業務都遷回美國，但這種目標顯然不切實際。