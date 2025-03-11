傳DeepSeek-R2下周發布 多個關鍵領域有所突破

針對DeepSeek將推出新一代AI模型R2的消息，DeepSeek母公司幻方量化簡短回應指出，一切將以官方消息為準。（路透）

據中國媒體援引「消息人士」說法，DeepSeek 下一代AI 模型DeepSeek-R2將提前於3月17日（下周一）發布。據稱，DeepSeek-R2在多個關鍵領域實現突破，包括更出色的程式設計能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。消息人士認為，這些特性若得以兌現，可能使其在全球AI競賽中占據顯著優勢。

中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型爆紅後，近日有消息傳出在其推出DeepSeek-V2、DeepSeek-V2.5、DeepSeek-V3以及DeepSeek-R1等多個版本的大模型後，其新一代AI模型R2將提前發布。

DeepSeek母公司幻方量化簡短回應指出，一切將以官方消息為準。

據快科技報導，有中國媒體引述「消息人士」說法稱，DeepSeek新版模型已經準備就緒，將於3月17日發布。此前，市場預期DeepSeek-R2 模型於5月發布。消息人士還透露，DeepSeek-R2宣稱在多個關鍵領域實現突破，包括更出色的程式設計能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。

另，新浪科技指，消息人士認為，「這些特性若得以兌現，可能使其在全球AI 競賽中佔據顯著優勢。」不過，截至發稿前，僅DeepSeek母公司幻方量化簡短回應消息，DeepSeek官方則尚未對相關消息作出回應。

公開消息顯示，幻方量化於2023年7月17日成立DeepSeek此一AI公司，並在今年1月成功發表DeepSeek-R1模型。

路透近日曾引述三位知情人士消息指出，DeepSeek正在加速推進R2模型的發布計劃，原定於5月發布的計劃現正努力提前。知情人士透露，新一代模型DeepSeek-R2在程式碼產生能力上有望實現提升，並具備用英語以外的語言進行推理的功能。

此外，由於DeepSeek持續在全球火紅，隨數以百萬計的用戶湧入平台，DeepSeek的聊天機器人遭遇服務中斷等問題和挑戰。不過，華爾街 日報近日引述知情人士透露，創辦人梁文鋒表示，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預DeepSeek的決策。

有消息指，騰訊及阿里巴巴等科技巨頭高層與梁文峰會面，探討合作機會，但梁文峰表明暫不考慮融資，擔心外部投資者會干預公司決策。此外，據知情人士透露，部分國有銀行已提出向DeepSeek 提供低息貸款。

梁文鋒對與官方有關聯的投資者也持謹慎態度，因為他認為，與北京方面的聯繫可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。

港媒《信報》指出，出於數據安全方面的考慮，世界多地政府的主管部門正在限制DeepSeek大模型的使用。美國也在考慮採取一些措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。