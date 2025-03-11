Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（AI）的晶片。路透

臉書母公司Meta傳出與台積電 合作生產自家首款用於訓練人工智慧（AI ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶片，降低對輝達 等外部供應商的依賴。

路透報導，消息人士透露，Meta已開始對小規模部署這款晶片，並計劃在測試成功後擴大生產，以供大規模使用。

開發自家晶片是Meta長期計畫的一部分，目的是降低龐大的基礎設施開支。Meta對AI工具投入昂貴賭注，期望能以此推動成長。該公司預測今年總支出將達1,140億-1,190億美元，其中包含650億美元的資本支出，很大一部分的支出增長來自AI基礎設施。

其中一名知情人士說，Meta新推出的AI訓練晶片，是一款專用加速器，意即該晶片專門設計來處理AI相關任務，可較一般用於AI用途的圖形處理器（GPU）更節能。

這名知情人士也說，Meta正與台積電合作生產這款晶片。但兩間公司均拒絕置評。

這次展開測試發生在Meta完成首次的晶片設計定案（tape-out）之後。tape-out是晶片研發取得成功的重要標誌。典型的tape-out成本高達數千萬美元，大約需三到六個月才能完成。

Meta高層曾表示，希望能在2026年前，開始運用自家晶片訓練AI模型，或用它來進行密集型運算，餵給AI大量的資料，以「教導」它如何執行。Meta高層說，與AI推理晶片類似，AI訓練晶片目標從推薦系統開始，並接著用於像Meta AI聊天機器人這樣的生成式AI產品。

先前Meta曾在一次小型測試失敗後，中止了一項生產自家推理晶片的計畫，與其本次正在進行的晶片測試過程類似。