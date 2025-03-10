甲骨文財報財測都失色 盤後跌逾3% 喊話AI需求沒放緩

甲骨文認為先進AI運算需求無放緩跡象，公司長期成長展望強勁。（路透）

美國軟體巨擘甲骨文 （Oracle）上季財報和本季財測都令市場失望，儘管預期2026、2027年度營收將強勁成長，同時表示先進AI 運算需求沒有放緩跡象，但難敵市場賣壓，股價大幅波動後下跌逾3%。

甲骨文公布，在截至2月28日止的會計年度第3季，營收成長6%至141億美元，低於分析師平均預估為144億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.47美元，低於分析師預估的1.49美元。

其中，雲端事業營收上季成長23%至62億美元，也低於市場預期的63億美元。

不過，甲骨文表示訂單激增，且預期不斷成長的雲端事業，有望帶動未來兩個會計年度的營收。

甲骨文截至2月28日的季度剩餘履約價值（一項衡量訂單的指標）為1,300億美元，高於前一季的973億美元。甲骨文預期，在今年6月展開的2026會計年度營收將成長15%，2027年度將成長20%，而分析師的平均預估為分別成長13%和14%。

執行長凱芝（Safra Catz）周一在聲明中表示：「我們已與多家全球領導科技公司簽署雲端協議，其中包括OpenAI、xAI、Meta、輝達 和超微。」她在財報會議上補充說：「隨著我們有更多量能上線，營收將明顯加速」，原本拖累雲端量能擴大的零件延誤交貨問題可望在6月展開的新年度第1季緩解。

甲骨文的雲端基礎設施部門由於能支援AI專案對算力的需求，業務蓬勃發展。甲骨文說，其雲端基礎設施部門營收年比成長49%至27億美元。該部門是協助企業把工作量從自家的資料中心轉移出去。

甲骨文董事長艾里森在聲明中說：「我們正按計畫在今年將資料中心量能提升一倍。客戶需求正在創紀錄水準。」

凱芝在財報後的電話會議上還表示，甲骨文今年度的資本支出將增加一倍多，達到160億美元，並補充說，需求正「大幅」超過供應。

不過，本季財測低於預期。甲骨文預期截至5月底止的本季營收成長8%至10%，低於分析師平均預估的11%增幅；預期經調整後每股盈餘1.61美元至1.65美元，低於分析師預估的1.79美元。

甲骨文公布財報後，股價在盤後一度大漲6%，但稍後轉跌，跌幅達3.3%。截至收盤，甲骨文股價今年來跌11%，符合大盤整體走勢。