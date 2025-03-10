恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅 政策的不確定性將導致經濟陷入衰退，而川普 總統上周末在接受採訪時並未排除這種可能性。

史坦普500指數下跌155.63點或2.69%收5614.56點，一度觸及9月以來最低水平。科技股占比較高的那斯達克指數是主要指數中遭到拋售最多，下跌727.9點或4%收1萬7468.32點，為2022年9月以來的最大單日跌幅。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%收4萬1911.71點。

史指較2月19日創下的歷史高點下跌8.7%，那指較近期高點下跌近14%。10%的跌幅被華爾街 視為進入修正區。

隨著時間過去，跌幅進一步擴大，但主要平均指數在收盤前從盤中低點回升。

曾經領漲的牛市明星「七巨頭」領跌，因為投資人拋售了這群股票，轉而選擇那些認為更安全的股票。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅，Alphabet和Meta則下跌逾4.4%。人工智慧寵兒輝達下跌5.07%。另一支曾受到散戶青睞的股票Palantir下跌10.05%。

上個月起，人們對經濟的擔憂不斷加劇，最初是由一些似乎是對反覆關稅政策做出反應的疲軟數據引發的，而白宮最近的一些言論則進一步加劇了這種擔憂。

美國財政部長貝森特上周表示，隨著新政府削減政府開支，經濟可能會迎來一段「排毒期」。隨後，在9日播出的一次採訪中，川普在回答福斯新聞關於經濟衰退可能性的問題時表示，經濟正在經歷「過渡期」。

川普說：「我要做的就是建立一個強大的國家。」「你真的無法關注股市。」

由於潛在的關稅影響，高盛最近幾天大幅下修經濟成長預測。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我們正處於人為調整的陣痛之中。」「我說這是人為的，是因為它實際上是對新政府關稅計畫或至少是關稅威脅、以及這將對經濟產生什麼樣的影響的基本回應。」

華爾街隨處可見投資人規避風險的跡象。衡量交易員恐慌程度的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)躍升至去年12月以來的最高水準。比特幣跌回8萬美元以下，美國公債殖利率下降。

如果不是轉向一些具有穩定收入和股利的防禦性較強的市場類股，史指的跌幅可能會更嚴重。億滋國際和嬌強公司收盤小漲。

Oppenheimer Asset Management認為，川普總統實施新關稅後，投資人可能對美國以外的投資目標給予不成比例的回報。

首席投資策略師史托茲福斯寫道：「很諷刺的是，自今年年初以來，由於世界擔心川普政府大規模實施關稅可能產生的影響，世界各地的外國股市、尤其是歐洲，表現優於美股。」「近期國外股市表現優於美股有些諷刺。我們認為，歐洲、亞洲和拉丁美洲的外國企業可能比美國企業因關稅衝擊而遭受更大的損失。」

野村策略師松澤中(Naka Matsuzawa)寫道，如果美國半導體股價跌破2024年8月的低點，對經濟狀況的擔憂可能會「進一步加劇」。

費城半導體產業指數收盤低於2024年8月7日的收盤價4426.27點，但高於2024年8月的盤中低點4290.35點。

VanEck半導體ETF由輝達主導，但還有其他25檔晶片股，該ETF表現較好，交易價格略高於2024年8月的收盤低點211.47點和2024年8月的盤中低點200.49點。

美國官員最近的經濟評論讓TS Lombard經濟學家珀金斯(Dario Perkins)產生警惕，「我並沒有轉為悲觀態度。甚至沒有預測會出現經濟衰退。」他說，「但看到美國政策制訂者的言論好像他們想要損害經濟，或者至少做一些有可能造成損害的事情，這很奇怪。」

他認為關稅政策與削減聯邦政府開支的舉措相結合是「危險的」，這代表市場已經習慣「不惜一切代價」政策的轉變，「這是新鮮事。」「用客氣的說法，這就是『搗亂並找出真相』的政策。」

摩根史坦利表示，新川普政府的關稅政策可能會延後今年年中預期的任何降息。