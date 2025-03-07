史指雖回升 受貿易戰拖累 本周走勢半年來最糟
史坦普500指數回升，但由於一系列貿易政策行動令投資人感到不安，該指數仍創下了數月來最糟單周走勢。
史指上漲31.69點或0.55%至5770.2點；那斯達克指數上漲126.97點或0.7%至1萬8196.22點。道瓊工業指數上漲222.64點或0.52%至4萬2801.72點。
股市波動較大，道指盤中最低下跌逾400點，午後反彈。史指和那指盤中跌幅均超過1%。
雖然7日回升，但史指仍創下9月以來最糟單周走勢，下跌3.1%。與此同時，道指本周下跌了2.4%。那指本周下跌3.5%，進入修正區域，這意味著以科技股為主的那指收盤時較近期高點下跌超過10%。
投資人擺脫了弱於預期的就業報告，該報告進一步引發人們對經濟疲軟的擔憂，並一度導致美國公債殖利率走低。2月非農就業機會增加15.1萬個，低於《道瓊》調查經濟學家普遍預測的17萬個。失業率小幅上升至4.1%。
由於川普總統的關稅政策令投資人對美國未來經濟成長和通膨感到擔憂，本周美股經歷了雲霄飛車式的波動。川普6日表示，與北美貿易協定(USMCA)有關的加拿大和墨西哥的部分商品將在4月2日前免徵已宣布的關稅。但本周美股仍遭遇拋售，由於情況不斷更新，且長期預期不明朗，不確定性不斷增加。
GDS財富管理投資長史密斯表示，「市場不喜歡不確定性。」「雖然預計市場將站穩腳跟，從關稅引發的拋售中恢復過來，但在這些不確定性消除之前，投資人應該做好持續波動的準備。」
財政部長貝森特承認，經濟可能開始「有點下滑」。然而，他表示，這是由於上屆政府政策轉變所致。他表示，實施任何關稅都將是「一次性物價調整」，不會引發持久的通膨。
史指成分股變化可能會宣布，但放空機構Fuzzy Panda Research不希望看到AppLovin被納入史指。
該公司本周向史指委員會發送一封信，闡述了對AppLovin的擔憂，指責AppLovin利用欺詐手段來擴大其線上廣告業務。
史坦普道瓊指數預計將於收盤後公布史指成分股本季調整。AppLovin目前市值超過900億美元，被視為被納入史指的潛在候選人。
許多大型被動投資基金廣泛追蹤史指，因此納入該股可能會帶來更多AppLovin股票的買盤。
在本周拋售之後，投資人可能需要一些好消息。但未來一周是否會真的有任何進展還有待觀察。
Reflexivity聯合創始人塞堤(Giuseppe Sette)表示：「投資人實際上將會做出決定，不僅僅是下周，而是隨著每一條新數據和新聞的出現，他們會不斷地問自己這個問題：『就談判和關稅而言，這一切都結束了嗎？還是才剛剛開始？』」「因為在第一種情況下，你會逢低買進。第二種情況就是熊市。」
疲弱的獲利前景拖累惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)出現近5年來最差的單日業績。該伺服器製造商大跌11.97%。
雖然HPE第1財季營收超出預期，但對本季和全年的業績財測卻令人沮喪。HPE預計第2財季調整後獲利將在28至34美分之間，營收將介於72至76億美元之間。這遠低於LSEG調查分析師所預期的每股50美分和79.3億美元的營收。
HPE也宣布將裁員2500人，占預計員工總數的0.5%。
該股的下跌使創下2020年3月中旬以來最大單日跌幅，而其本周21%的跌幅也使HPE創下史上最糟單周走勢。
能源和公用事業是史指表現最好的類股。
由於川普總統威脅對俄羅斯實施新的制裁，以迫使莫斯科就烏克蘭問題進行停火談判，油價上漲推動能源股上漲1.61%。由於關稅不確定性和OPEC+產量增加，美國原油價格本周觸及多年盤中低點，收漲1%至67.04美元。
公用事業類股也上漲1.38%，被視為對沖地緣政治風險的股票。
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