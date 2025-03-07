史指雖回升 受貿易戰拖累 本周走勢半年來最糟

史坦普500指數回升，但由於一系列貿易政策行動令投資人感到不安，該指數仍創下了數月來最糟單周走勢。歐新社

史坦普500指數回升，但由於一系列貿易政策行動令投資人感到不安，該指數仍創下了數月來最糟單周走勢。

史指上漲31.69點或0.55%至5770.2點；那斯達克指數上漲126.97點或0.7%至1萬8196.22點。道瓊 工業指數上漲222.64點或0.52%至4萬2801.72點。

股市波動較大，道指盤中最低下跌逾400點，午後反彈。史指和那指盤中跌幅均超過1%。

雖然7日回升，但史指仍創下9月以來最糟單周走勢，下跌3.1%。與此同時，道指本周下跌了2.4%。那指本周下跌3.5%，進入修正區域，這意味著以科技股為主的那指收盤時較近期高點下跌超過10%。

投資人擺脫了弱於預期的就業報告，該報告進一步引發人們對經濟疲軟的擔憂，並一度導致美國公債殖利率走低。2月非農就業機會增加15.1萬個，低於《道瓊》調查經濟學家普遍預測的17萬個。失業率小幅上升至4.1%。

由於川普 總統的關稅 政策令投資人對美國未來經濟成長和通膨感到擔憂，本周美股經歷了雲霄飛車式的波動。川普6日表示，與北美貿易協定(USMCA)有關的加拿大和墨西哥的部分商品將在4月2日前免徵已宣布的關稅。但本周美股仍遭遇拋售，由於情況不斷更新，且長期預期不明朗，不確定性不斷增加。

GDS財富管理投資長史密斯表示，「市場不喜歡不確定性。」「雖然預計市場將站穩腳跟，從關稅引發的拋售中恢復過來，但在這些不確定性消除之前，投資人應該做好持續波動的準備。」

財政部長貝森特承認，經濟可能開始「有點下滑」。然而，他表示，這是由於上屆政府政策轉變所致。他表示，實施任何關稅都將是「一次性物價調整」，不會引發持久的通膨。

史指成分股變化可能會宣布，但放空機構Fuzzy Panda Research不希望看到AppLovin被納入史指。

該公司本周向史指委員會發送一封信，闡述了對AppLovin的擔憂，指責AppLovin利用欺詐手段來擴大其線上廣告業務。

史坦普道瓊指數預計將於收盤後公布史指成分股本季調整。AppLovin目前市值超過900億美元，被視為被納入史指的潛在候選人。

許多大型被動投資基金廣泛追蹤史指，因此納入該股可能會帶來更多AppLovin股票的買盤。

在本周拋售之後，投資人可能需要一些好消息。但未來一周是否會真的有任何進展還有待觀察。

Reflexivity聯合創始人塞堤(Giuseppe Sette)表示：「投資人實際上將會做出決定，不僅僅是下周，而是隨著每一條新數據和新聞的出現，他們會不斷地問自己這個問題：『就談判和關稅而言，這一切都結束了嗎？還是才剛剛開始？』」「因為在第一種情況下，你會逢低買進。第二種情況就是熊市。」

疲弱的獲利前景拖累惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)出現近5年來最差的單日業績。該伺服器製造商大跌11.97%。

雖然HPE第1財季營收超出預期，但對本季和全年的業績財測卻令人沮喪。HPE預計第2財季調整後獲利將在28至34美分之間，營收將介於72至76億美元之間。這遠低於LSEG調查分析師所預期的每股50美分和79.3億美元的營收。

HPE也宣布將裁員2500人，占預計員工總數的0.5%。

該股的下跌使創下2020年3月中旬以來最大單日跌幅，而其本周21%的跌幅也使HPE創下史上最糟單周走勢。

能源和公用事業是史指表現最好的類股。

由於川普總統威脅對俄羅斯實施新的制裁，以迫使莫斯科就烏克蘭問題進行停火談判，油價上漲推動能源股上漲1.61%。由於關稅不確定性和OPEC+產量增加，美國原油價格本周觸及多年盤中低點，收漲1%至67.04美元。

公用事業類股也上漲1.38%，被視為對沖地緣政治風險的股票。