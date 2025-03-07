我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

此風險可能促日銀最快5月升息 但川普恐添亂

編譯陳律安／綜合外電
消息人士說，日銀最快可能在5月升息，但川普的關稅政策恐成變數。 路透
消息人士說，日銀最快可能在5月升息，但川普的關稅政策恐成變數。 路透

路透引述三名知情人士報導，薪資增長與糧食成本續揚帶來的通膨壓力，可能促使日本銀行（央行）理事會最快5月研議升息，但美國總統川普關稅政策可能成為變數。

不具公開發言權限而要求匿名的消息人士說，日銀是否在4月30日至5月1日的會議上升息，或延後到今年稍晚，將視物價前景及川普政策對金融市場的影響而定。

鑒於日銀在1月的前次會議已升息1碼，市場普遍預期日銀在3月18日–19日的會議按兵不動。市場目前大多預測下次升息落在第3季。

日銀副總裁內田真一5日對記者表示：「我們不會每次開會都升息。」這番發言基本上排除了本月中旬升息的可能性。然而，消息人士指出，由於日銀屆時還將首度發布涵蓋2027年度的季度經濟成長與通膨預期，進而提高5月升息的可能性。

許多決策官員認為，物價上行風險偏高，因企業持續轉嫁原物料與勞動成本上漲的壓力，已推動1月整體通膨率升至兩年來最高的4%，達央行通膨目標的兩倍。

此外，更多跡象顯示，許多企業將持續大幅加薪，以應對日益嚴峻的勞動力短缺，這將滿足進一步升息的關鍵條件。

然而，川普的關稅政策可能引發全球經濟嚴重放緩的疑慮，進而衝擊金融市場並削弱企業的支出意願，使日銀的升息前景更顯複雜。

日銀總裁植田和男上周出席南非G20財長會議後警告，全球經濟前景存在「極大的」不確定性。消息人士表示，若全球貿易戰爆發，這種不確定性可能影響日銀對本國成長的預測。

其中一位消息人士表示，最終，官員將在通膨壓力升溫與外部風險間做出權衡。

川普 央行 關稅

上一則

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

下一則

博通拉一把 美股早盤反彈 費半一度漲近2%

延伸閱讀

川普：關稅肯定會持續上升

川普：關稅肯定會持續上升
浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人

浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人
川普政策又轉彎 對加墨關稅暫緩課徵至4/2

川普政策又轉彎 對加墨關稅暫緩課徵至4/2
砸500萬就能跟川普一對一會談 挺川委員會力邀金主參加

砸500萬就能跟川普一對一會談 挺川委員會力邀金主參加

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10

超人氣

更多 >
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用