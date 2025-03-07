此風險可能促日銀最快5月升息 但川普恐添亂

消息人士說，日銀最快可能在5月升息，但川普的關稅政策恐成變數。 路透

路透引述三名知情人士報導，薪資增長與糧食成本續揚帶來的通膨壓力，可能促使日本銀行（央行 ）理事會最快5月研議升息，但美國總統川普 的關稅 政策可能成為變數。

不具公開發言權限而要求匿名的消息人士說，日銀是否在4月30日至5月1日的會議上升息，或延後到今年稍晚，將視物價前景及川普政策對金融市場的影響而定。

鑒於日銀在1月的前次會議已升息1碼，市場普遍預期日銀在3月18日–19日的會議按兵不動。市場目前大多預測下次升息落在第3季。

日銀副總裁內田真一5日對記者表示：「我們不會每次開會都升息。」這番發言基本上排除了本月中旬升息的可能性。然而，消息人士指出，由於日銀屆時還將首度發布涵蓋2027年度的季度經濟成長與通膨預期，進而提高5月升息的可能性。

許多決策官員認為，物價上行風險偏高，因企業持續轉嫁原物料與勞動成本上漲的壓力，已推動1月整體通膨率升至兩年來最高的4%，達央行通膨目標的兩倍。

此外，更多跡象顯示，許多企業將持續大幅加薪，以應對日益嚴峻的勞動力短缺，這將滿足進一步升息的關鍵條件。

然而，川普的關稅政策可能引發全球經濟嚴重放緩的疑慮，進而衝擊金融市場並削弱企業的支出意願，使日銀的升息前景更顯複雜。

日銀總裁植田和男上周出席南非G20財長會議後警告，全球經濟前景存在「極大的」不確定性。消息人士表示，若全球貿易戰爆發，這種不確定性可能影響日銀對本國成長的預測。

其中一位消息人士表示，最終，官員將在通膨壓力升溫與外部風險間做出權衡。