投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

美國股市最近跌多漲少，三大指數已全部回吐川普去年11月初當選總統以來的漲幅。展望未來，億萬富豪投資人馬克斯（Howard Marks）預期美股史坦普500 指數未來十年投資報酬率將下滑，尋找較穩健長期報酬率的投資人應聚焦於信用債。

橡樹資本管理共同創辦人兼共同執行長馬克斯接受印度經濟時報訪問時表示，史坦普500指數未來十年投資報酬率將無法達到每年10%的歷史標準，如果這項預測準確，信用債提供的報酬率將極具競爭力而且可靠。

馬克斯說：「回顧歷史，信用債投資收益偏低，但如今已扭轉局面。高收益債券殖利率 達到7%，私人信貸介於9%至11%。」

印度經濟時報發布馬克斯的專訪前，馬克斯6日也在部落格貼文分析債券投資魅力。馬克斯表示，從歷史數據來看，史坦普500指數目前本益比（約21倍）提供的10年報酬率介於每年負2%至2%。馬克斯也點出目前美國10年期公債殖利率高於史坦普500指數盈餘殖利率的現象，強調如果美國公債殖利率高於史坦普500指數，高收益債券高出幅度會更大。

馬克斯表示，他的看法不局限於高收益債券，優先貸款 、夾層債、資產擔保貸款、擔保貸款憑證（CLO）和私人貸款也涵蓋在內。私人信貸是指非銀行貸款，以及未公開交易的債務。