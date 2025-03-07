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辛拉麵將漲價 反映原物料價格上漲

編譯魏紹揆／綜合外電
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農心為因應高昂成本，將調高多款產品售價。圖為辛拉麵。路透
農心為因應高昂成本，將調高多款產品售價。圖為辛拉麵。路透

南韓泡麵大廠農心（Nongshim）6日表示，由於原物料成本上漲，將調漲泡麵和零食產品的售價。

農心計劃從17日起，把14種「韓式拉麵」產品的零售價提升7.2％，特別是做為代表的辛拉麵將從950韓元（0.66美元）調高至1,000韓元（0.69美元）；而三種零食產品則調漲7.4％，其中鮮蝦條（Saeukkang）將從1,400韓元（0.97美元）上升到1,500韓元（1.04美元）。

農心發言人說：「漲價是不得已的，這是為了反映韓元（對美元）疲軟、以及原物料價格上漲。」

韓元疲軟推升原物料的購買成本，像是大多從海外進口的棕櫚油和澱粉。

農心表示，此次辛拉麵和鮮蝦條的漲價，恰好回到2023年7月前的水準。當時該公司在南韓政府的壓力下，被迫降價，以反映穀物價格的下降。

農心在南韓有六座工廠，在海外也有六座，其中兩座在美國、四座在中國。該公司在全球市場銷售的泡麵中，以主打的辛拉麵、炸醬麵（Chapaggetti）和浣熊麵（Neoguri）為代表。

泡麵 南韓

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