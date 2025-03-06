川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

即使白宮就川普 總統有爭議的關稅 政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。

道瓊工業指數下跌427.51點或0.99%至4萬2579.08點，盤中最低曾下跌逾600點。史坦普500指數下跌104.11點或1.78%至5738.52點。那斯達克指數下跌483.48點或2.61%至1萬8069.26點，正式收在修正區域，即指數較近期高點下跌10%。

美國對加拿大 、墨西哥和中國進口產品徵收關稅的舉措本周生效，震動了金融市場。加拿大和中國也採取了報復性徵稅措施，墨西哥則表示將在周末公布措施。那指本周至今下跌逾4%，道指和史指分別下跌約2.9%和3.6%。

白宮宣布對遵守《美墨加協議》(USMCA)的汽車製造商徵收關稅的期限延後一個月，引發美股5日反彈。這給投資人帶來希望，預計關稅將進一步降低，從而減輕對美國經濟的預期打擊。

川普6日宣布，更多按照USMCA協議生產的加拿大和墨西哥商品的徵稅將延長一個月。但由於政策不確定性加劇，這項消息並未為市場帶來前一交易日那樣的上漲動能。

財政部長貝森特(Scott Bessent)表示支持徵收關稅，引發投資人對白宮長期願意就這一備受爭議的政策做出多大妥協的擔憂。最近幾天，政府成員的一系列聲明和關稅政策的變化似乎讓投資人感到疲憊。

貝森特在紐約經濟俱樂部的一場活動中表示：「如果其他國家的作法損害了我們自己的經濟和人民，美國就會做出回應。」「這是美國優先的貿易政策。」

他還將加拿大總理杜魯多形容為「傻瓜」，並表示加拿大政府更關注普通民眾而不是華爾街。史指盤中跌至11月初以來的最低點。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「你只是感到困惑。」「這種混亂正在滲透到市場的日常波動中。」

一年多來一直提振市場的熱門人工智慧(AI)交易持續下滑，也對股市造成衝擊。

值得注意的是，晶片製造商Marvell Technology在發布第1季業績預期後，股價下跌19.81%。安森美半導體、台積電和輝達等其他半導體製造商的股價也下滑。

除此之外，最近一系列的經濟報告令人擔憂川普的政策可能阻礙美國經濟。7日將發布備受關注的就業報告。

聯準會褐皮書和供應管理協會(ISM)的製造業數據均顯示，人們擔心關稅會導致投入成本上升。Challenger, Gray & Christmas發布的最新數據顯示，裁員人數飆升至2020年的最高水平，這家職介公司發現，這是由川普和億萬富翁馬斯克(Elon Musk)縮減聯邦政府員工人數所致。

Certuity投資長威爾奇(Scott Welch)表示，投資人最好暫時不要關注不斷演變的貿易戰局勢，「這正是市場現在的焦點。在我看來，每個人都應該帶著他們的狗出去散步放鬆一下。」

Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)也堅持要有耐心，「事情正在發生巨大的變化。如果不喜歡現在的情況，就等一下，對吧？就像山裡的天氣。所以我們不會試圖交易正在發生的每件小事。」

圍繞川普總統最新關稅政策的不確定性加劇，加上經濟出現疲軟跡象，導致本周銀行股下跌。

雖然川普最新的關稅措施引發廣泛的市場拋售，但銀行股受到的打擊尤其嚴重。

SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)和SPDR史坦普銀行ETF(KBE)均下跌逾1.5%，使這兩檔ETF周跌幅達到7%，是2024年8月2日以來這兩支ETF表現最糟糕的一周。花旗集團本周下跌12%，摩根史坦利下跌10%。高盛本周下跌8%，摩根大通下跌7%。