口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

美國總統川普在4日的國會演講中看暗示對進口銅加徵25%關稅，引發紐約商品交易所（COMEX）銅期貨上漲超過5%。（路透）

美國總統川普 在4日的國會演講中，暗示將對進口銅加徵25%關稅 ，紐約商品交易所（COMEX）銅期貨聞聲上漲超過5%，進一步高於其他全球基準銅價。

彭博資訊報導，川普發言後，COMEX銅期貨價格在5日亞洲交易時段大漲，因交易員對可能徵收比預期更大、時間來得更快的銅關稅做出了反應。

川普在4日的演講中說：「我已（下令）對外國的鋁、銅及鋼加徵25%的關稅。課徵關稅是為了讓美國再次富有，這正在進行，且會進行得很快。」他稍早已簽署對進口鋼鋁徵收25%關稅的行政命令，將自12日起生效。

川普上周指示美國商務部對進口銅展開全面調查，並可能基於國安理由對銅徵收關稅，當時就引發紐約銅期貨價大漲，拉開與倫敦金屬交易所及上海期貨交易所的價差。調查本應為期數月，且並未宣布可能徵收的稅率，但川普卻在4日表示，已下令對銅徵收25%關稅。

盛寶銀行大宗商品策略負責人韓森（Ole Hansen）表示，25%的關稅稅率顯然在市場預期之外，現在交易員紛紛調整價格來反映正確的價位。「無論最後關稅稅率將是多少，（此番發言）已確實對全球貿易造成擾動。」

倫敦金屬交易所銅價上揚幅度較小，三個月期貨價格一度攀升2.4%。數月來，紐約銅期貨較LME的銅期貨大幅溢價，因投資 人看準關稅可能性升高，紛紛反映在成交價格上，5日Comex銅價較倫敦高出11.5%，快要靠近上個月的13%最高溢價幅度。巨幅價差使全球交易商紛紛趕在關稅落實前，將各地的銅運往美國，尋覓套利空間，5日的漲勢料將讓此一行為倍增。