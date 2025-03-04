台積電ADR重挫逾4% 跟進費半跌幅
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台股ADR周一（3日）收盤漲跌互見，跟隨美股大盤重挫，台積電ADR收盤大跌4.19%，報每股172.97美元，換算並折合台幣後為每股1,138.38元，較台北交易股票溢價率為11.61%。日月光ADR也大跌3.8%。中華電ADR逆勢走升，上漲0.8%。
美國總統川普3日宣布，台積電預計未來四年在美國投資1,000億美元，用於打造美國晶片製造設施；台積電投資美國的總額將達到1,650億美元。
美股道瓊工業指數3日收盤下跌649.67 點，跌幅1.48%，至 43,191.24點；史坦普500指數急跌104.78點，跌幅1.76%，報收5,849.72點；那斯達克指數重挫497.09點，跌幅2.64%，收18,350.19點。
費城半導體指數重挫4%至4,575.37點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 160.26 -3.85 165.50 -3.17
中華電 CHT 129.00 +0.82 128.50 0.39
台積電 TSM 1,138.38 -4.19 1,020.00 11.61
聯電 UMC 42.25 -0.47 43.60 -3.09
*匯率換算依據美東時間下午5:30的彭博數據
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