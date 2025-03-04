油價重挫2% OPEC+證實4月起恢復增產 金價反彈1%

OPEC+證實4月開始恢復增產。路透

國際油價 周一（3日）重挫約2%，觸及去年12月初以來最低，因石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）證實將按計劃從4月起逐步恢復增加石油產量，且投資人擔心美國關稅 可能會損害全球經濟成長和石油需求； 金價周一上漲逾1%，自上一交易日跌至三周低點後反彈，原因是美元走軟，以及對美國總統川普關稅政策的擔憂引發了避險買盤。

油價下跌約2% 觸去年12月初以來最低

布蘭特原油5月期貨下跌1.19美元，跌幅1.6%，結算價報每桶71.62美元；美國西德州原油4月期貨下跌1.39美元，跌幅2.0%，結算價報68.37美元。

這是布蘭特原油自12月6日以來的最低收盤價，是美國原油自12月9日以來的最低收盤價。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「原油正受到多方面的圍攻，很容易受到最新的利空消息或經濟數據的影響。」他提到OPEC+的決定、美國製造業數據、烏克蘭和談以及美國關稅。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+發布聲明說，將在4月把日產量提高13.8萬桶，這是該組織延宕超過兩年的增產計畫中的首次增產行動，接下來會逐步提高產量，到2026年，復產達每日200萬桶。在做出該決定之前，該組織已經三次延後復產，並且美國總統川普也施壓希望降低油價。

OPEC+的決定顛覆了市場有關該組織將再次延後增產時間的普遍預期，因為投資人預期今年稍晚原油將供過於求，並且全球兩大石油消費國中國和美國的需求前景黯淡。

美國總統川普周一表示，墨西哥和加拿大已經沒有機會避免他承諾從周二開始徵收的關稅。他說：「對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅將於周二生效。將從4月2日起徵收對等關稅。」

金價收漲逾1%

現貨金價3日收盤上漲1.2%，至每英兩2,892.73美元；美國黃金期貨收高1.8%，報每英兩2,901.1美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「我認為最終我們處於一個非常看漲的市場，黃金可能會漲到3,000美元以上......由於關稅和可能的報復，我仍然認為你會看到各國央行進場買入。」

美元指數跌幅超過1%，脫離前一交易日創下的兩周多高點，美元疲軟使得以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的買家來說價格更低。

除了最新關稅發展外，投資人還將關注將於周三公布的美國ADP就業報告和周五公布的美國非農就業報告，以獲得更多有關聯準會貨幣政策的線索。

現貨白銀上漲2%，報每英兩31.77美元；白金漲0.9%，報956.50美元；鈀金漲2%，報937.10美元。