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美元走貶 烏和談望推升歐元 關稅使加幣和披索急挫

編譯葉亭均／綜合外電
美元周一走貶，但盤中貶幅收斂。路透
美元周一走貶，但盤中貶幅收斂。路透

美元周一走貶，但盤中貶幅收斂，美國總統川普表示，對中國、加拿大和墨西哥商品的新關稅將如期從周二起生效；歐元在G-10貨幣升幅居前，市場對烏克蘭和平協議的希望有所增強，也受歐洲可能增加國防支出的前景提振。

美元指數3日收盤下滑0.81%，報106.747。

歐元兌美元升值1.08%，報1.0487美元

美元兌日圓貶值0.75%，報149.50日圓。

加幣和墨西哥披索在午後交易中均觸及一個月最低，川普表示將於周二開始對兩國徵收25%的關稅，而且沒有達成協議的餘地。

美元兌加幣上漲0.4%，報1.4523加幣；美元兌披索上漲0.9%，報20.7165披索。

烏克蘭總統澤倫斯基在英國受到熱烈歡迎，上周五他與川普的會晤以失敗告終，這曾導致歐元貶至16日最低。英國首相施凱爾周日表示，歐洲領導人已同意起草一份和平計畫提交給華盛頓。俄羅斯克里姆林宮周一表示，必須有人迫使澤倫斯基求和。

分析師說，烏克蘭可能達成和平協議，歐元區國家可能增加財政支出，這些都將推動未來經濟成長，從而支撐歐元。

德國商業銀行外匯研究主管Ulrich Leuchtmann表示，關於川普新的關稅威脅，「可能促使歐洲採取更具擴張性的財政政策，進而為經濟提供助力」，「這有利於歐元，因為可能會降低歐洲央行激進降息的動力」。

投資人對歐元的看跌情緒降溫，險基金的歐元淨空頭部為降至去年10月以來的最低。富國銀行策略師Erik Nelson周一表示，歐元走弱的風險依然存在，但如果德國實施正在討論的大規模財政刺激措施，可能會顯著限制歐元下行風險。

川普 烏克蘭 關稅

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